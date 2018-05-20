Белорусы почтили под Киевом память жертв политических репрессий 20.05.2018, 21:12

Фото: svaboda.org

Активисты почтили память жертв коммунистического режима.

Представители общественной инициативы «Белорусский комитет «Сябры» и тактической группы «Беларусь» сегодня посетили мемориальный комплекс «Быковнянские могилы», где почтили память жертв политических репрессий, передает «Радыё Свабода».

«Сегодня в Украине чтят память невинных жертв, и в Быковне, как и в Куропатах, похоронены представителями различных национальностей. Беда большевизма коснулась всех, поэтому мы выражаем свою солидарность и уважение тем, кого уничтожил коммунистический режим», - сказал белорусский активист Олег Овчинников.

Фото: svaboda.org

Белорусские активисты вместе со своими друзьями-украинцами возложили цветы к главному памятнику в Быковне и расположенного здесь же польского кладбища. На деревьях и крестах они прикрепили бело-красно-белые ленты.

Фото: svaboda.org

Мемориал «Быковнянские могилы» открыт под Киевом в 1994 году. По оценкам специалистов, на этом месте могут быть захоронены до 100 тысяч граждан, расстрелянных НКВД. В 2012 году рядом с украинским мемориалом были построены и польское военное кладбище - в быковнянском лесу похоронены около 2 тысяч поляков, расстрелянных в 1940 году отрядами НКВД по приказу Сталина.

Фото: svaboda.org

В Быковне также похоронены и белорусы, которые стали жертвами политических репрессий в Украине. Но на данный момент точно выяснена фамилия только одного из них - Владимира Брыля, брата белорусского писателя Янки Брыля.