Ушел из жизни режиссер Александр Аскольдов 21.05.2018, 13:30

Его первый фильм «Комиссар» был запрещен в течение 20 лет.

В Москве на 86-м году жизни умер режиссер Александр Аскольдов. Об этом рассказала «Московскому комсомольцу» вдова режиссера.

По ее словам, Александр Яковлевич умер в больнице.

Александр Аскольдов родился в Москве в 1932 году. Он окончил филологический факультет МГУ и аспирантуру Литинститута имени Горького, а после этого поступил на Высшие режиссерские курсы.

В 1967 году Аскольдов снял свой дипломный фильм «Комиссар» с Нонной Мордюковой по мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». Картину запретили к показу на 20 лет, а Аскольдов был уволен со студии и позже исключен из партии.

Впервые фильм «Комиссар» был показан в 1988 году в США на кинофестивале в Сан-Франциско. В этом же году картина была удостоена «Серебряного медведя» Берлинале, а также гран-при международных фестивалей в Израиле, Франции и Португалии.

Помимо «Комиссара» режиссер снял несколько документальных лент. В последние годы Александр Аскольдов преподавал в европейских киношколах и университетах.