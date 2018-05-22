В Слонимском районе трактористы устроили забастовку 22.05.2018, 22:55

Работники восстали против хамского отношения руководства.

Терпение закончилось. Работники агрохозяйства «Новодевятковичи» на прошлой неделе отказались выходить на работу: восстали против хамского отношения руководителя. На встречу с протестующими приехало руководство Слонимского района, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Почему вы не работаете, мужики? Почему не идете? Предложений никаких, только как в Украине, сейчас забастуем и войну начнем. Что будет дальше?» – говорит председатель Слонимского исполкома Геннадий Хомич.

Забастовка. Геннадий Хомич пытается погасить конфликт между работниками и руководителем агрохозяйства «Новодевятковичи», где трактористы отказались выходить на работу.

«Мы разберемся. Я не думаю, что Акулич даже захочет после этого с вами работать», – заявляет председатель Слонимского исполкома.

На что механизатор отвечает: «Он вчера сказал: «Я буду работать, даже если вы умрете».

Работники возмущены отношением к ним руководителя агропредприятия Владимира Акулича и решили добиваться его отставки.

«Такое ощущение, что мы для него рабы, а он для нас царь. Из-за этого все и началось, эта забастовка», – рассказывает тракторист-машинист Максим Кривицкий.

На вопрос, что будет, если руководителя не уволят, отвечает:

«Ну, будем снова какие-то меры принимать, будем бастовать и что-то решать, потому что все, кто здесь работают под его руководством, работать дальше не хотят».

Председатель исполкома уговорил трактористов выйти на работу. Сам Владимир Акулич на встрече не присутствовал, так как на больничном.

Год назад предприятие «Новодевятковичи» объявили банкротом, на тот момент задолженность перед кредиторами составляла около $ 5,5 млн. До 2020 года на предприятии ввели санацию.

«По сравнению с предыдущими директорами все и сеется, и пашется, и удобрения есть, и топливо есть, и зарплаты постоянно 31-го числа», – отмечает животновод Владимир Жук.

Банкротов в Слонимском районе – 6 из 14-ти хозяйств. Согласно решению суда, оснований для ликвидации предприятия нет.

«Не смогли в прошлом году заготовить больше кормов. В этом постараемся поднажать. В остальном, люди работают, люди хотят работать, зарплаты, со стороны механизаторов, теперь, когда был бунт, слышал, что зарплаты и полторы тысячи рублей», – говорит главный агроном агрохозяйства Юрий Якимович.

Правда, хорошие зарплаты получали единицы и только во время посевной. Зиму же трактористы просидели почти без работы и без денег. Средняя зарплата на предприятии близка к минималке.

Как только узнали, что съемочная группа «Белсата» приехала разговаривать с трактористами, сюда же приехало руководство хозяйства, а также представители исполкома, и запретили журналистам проводить съемки. Запретили разговаривать с трактористами, а сами отказались давать комментарии.

Ведь нет информации – нет проблемы. А вот гласность заставляет чиновников эти проблемы решать, и жителям Новодевятковичей это хорошо известно. Полгода назад сельчане протестовали после того, как им запрещали держать свиней. Тогда после собраний и сюжетов в СМИ вопрос решился в пользу жителей.