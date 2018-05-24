Житель Орши провел новую акцию «Тут нет по 500» 20 24.05.2018, 8:08

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Роман Кузьменков

ФОТО: ORSHA.EU

Оршанского пикетчика задержали и отправили на психиатрическую экспертизу.

Оршанец Роман Кузьменков провел одиночный пикет в одном из спальных микрорайонов города.

Парень стал известным после того, как вышел в центр Орши с плакатом "Тут нет по 500", намекая на постоянные обещания властей поднять среднюю зарплату до 500 долларов. Тогда его задержали и оштрафовали на 490 рублей.

21 мая утром Кузьменков с самодельным плакатом стал в Первом микрорайоне около дороги, по которой ходит общественный транспорт. Через какое-то время его задержала милиция, сообщает сайт orsha.eu.

Парня не стали сразу судить, а отправили на психиатрическую экспертизу. Ее результаты должны быть известны в ближайший понедельник.