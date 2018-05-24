Министр труда: Не ставших на путь исправления «тунеядцев» направят в ЛТП 24.05.2018, 11:29

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Ирина Костевич

Фото: tut.by

«Тунеядские комиссии» уже готовы к работе.

Списки плательщиков полной стоимости коммунальных услуг по декрету № 1 будут готовы к 1 февраля 2019 года. Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на семинаре для местных органов власти в Минском облисполкоме, передает sb.by. Глава ведомства также рассказала, кто сможет претендовать на освобождение от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.

Комиссии по координации работы по содействию занятости населения уже готовы рассматривать обращения граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Напомним, к 1 июля Минтруда сформирует примерный перечень уважительных причин незанятости граждан.

Преимущественно это уход за престарелыми родственниками, часто болеющими детьми. Занятыми в экономике также пока считаются и все, у кого имеются и используются для выращивания сельхозпродукции приусадебные и участки для строительства и обслуживания жилья. За исключением Минска и областных центров.

В стране десятки тысяч граждан состоят на профилактическом учете в связи с асоциальным образом жизни и злоупотреблением алкогольными напитками, каждый второй — в трудоспособном возрасте. С подачи комиссий, уже созданных в облисполкомах по реализации декрета № 1, после составления трех протоколов и по решению суда граждане, не ставшие на путь исправления, будут направляться в лечебно-трудовые профилактории.

Важный этап подготовительной работы — создание баз данных о тех, кто не занят в экономике с указанием причин почему. Это позволит знать доподлинно ситуацию каждого жителя страны, уровень его квалификации и доходов, вести мониторинг и принимать эффективные решения, отмечает издание.

Ранее в Минтруда рассказывали, что одна из главных проблем при создании базы не занятого в экономике населения — отсутствие в Беларуси централизованного учета информации и конкретных информационных баз, то есть ведомственных информационных ресурсов.

Напомним, 25 января Александр Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов. При этом лица, ранее признававшиеся плательщиками этого сбора, освобождены от его уплаты. Пилотную версию базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, создание которой предусмотрено декретом № 1, подготовят к 1 сентября.

Ранее в Минтруда прогнозировали, что под действие декрета № 1 могут подпасть около 250 тысяч белорусов.