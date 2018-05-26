Украина собирается превратить Крым в остров 4 26.05.2018, 20:50

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Судоходный канал соединит порты Одессы и Мариуполя.

Украинские и турецкие источники сообщают о начале исследовательских работ по проекту 20-километрового судоходного канала через Перекопский перешеек. Общая протяженность фарватера канала (Перекоп – Чонгарский пролив – залив Сиваш – Арабатская стрелка) составит около 120 км, пишет сайт glavnoe.ua.

Разработку этого масштабного проекта осуществляет группа специалистов из Украины, Германии, Венгрии и Турции, участники которой недавно обследовали предполагаемую трассу канала, сообщила изданию «20 хвилин» представитель Украины в проекте, ведущий инженер «УкрГидропроекта» Татьяна Лунина.

По ее словам, предстоит не только вырыть канал шириной около 100 метров через Перекопский перешеек и Арабатскую стрелку, но и проложить фарватер глубиной 10-15 метров через Чонгарский пролив и Сиваш.

Как стало известно редакции «20 хвилин», 20 марта, во время встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсуждался вопрос участия турецких компаний в строительстве Черноморско-Азовского канала в обмен на участие Турции в разработке газовых месторождений на Сиваше.

Также, по данным источников в Кабмине, проект готов инвестировать известный американский финансист Джордж Сорос, который в последнее время проявляет особый интерес к Украине.

Черноморско-Азовский судоходный канал позволит напрямую соединить порты Одессы и Мариуполя, тем самым существенно упростив морские транспортные потоки между востоком и юго-западом Украины, которые усложнились в связи с российским контролем над Керченским проливом. Также руководством Украины канал рассматривается как оборонительное сооружение на южных рубежах страны.

Реакция официальной России на планы Киева по строительству Черноморско-Азовского канала пока неизвестна. Но, аналитики предполагают, что Кремль будет чинить препятствия этому проекту.

Также, возможны протесты экологов, которые считают, что строительство канала может нанести ущерб уникальным соляным и биоресурсам Сиваша.

Примечательно, что канал между Черным и Азовским морями существовал еще в средние века, но после включения Тавриды в состав Российской империи его засыпали, посчитав нерентабельным и усложняющим сквозное сообщение с Крымом.

После поражения России в Крымской войне 1853—1856 годов англо-французская компания планировала начать строительство канала, однако российская дипломатия сорвала этот замысел.

Летом 1920-го по инициативе барона Врангеля, чтобы обезопасить Крым от нашествия большевиков и махновцев, также планировалось прорыть канал между Крымом и материковой частью Украины. Тогда правительства Великобритании и Франции обещали Врангелю поддержку, но британские и французские специалисты отказались приехать на строительство канала, опасаясь за свою безопасность.

В конце 1942 года оккупировавшая Крым гитлеровская Германия также намеревалась проложить судоходный канал между Черным и Азовским морями через Перекоп и Сиваш, чтобы связать захваченные порты Одессы и Таганрога. Тогда к участию в строительстве канала немцы собирались привлечь Турцию, которой, в случае ее вступления в войну против СССР, обещали вернуть Крымский полуостров в рамках крымско-татарского протектората.

В конце 70-х годов прошлого столетия руководство СССР также планировало проложить Черноморско-Азовский канал для улучшения морских перевозок между портами Таганрога, Мариуполя и Одессы, особенно в осенне-зимний период, когда из-за штормов Керченский пролив бывает закрыт для судоходства неделями. Также, по мнению советских ученых, строительство канала позволило бы улучшить рыбные запасы Азовского моря, которые начали истощаться. Однако строительству тогда помешала Афганская военная кампания и падение цен на нефть, которые опустошили бюджет Советского Союза.