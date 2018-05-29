Что подорожает и изменится в Беларуси в июне 3 29.05.2018, 17:59

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Шесть «новинок» первого месяца лета.

«Кур'ер» подготовил обзор, что изменится в июне 2018 года.

Экзамены для выпускников

Выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов пройдут с 1 по 9 июня. А выпускные вечера Минобразование рекомендует проводить в период с 9 по 10 июня.

Подорожают сигареты

С 1 июня сигареты гродненской табачной фабрики «Нёман» подорожают в основном на 5 копеек, однако стоимость некоторых изделий увеличится на 9 копеек. Изменятся цены и на продукцию «Табак-инвест». Большинство марок сигарет подорожает на 2−17 копеек. В то же время две марки подешевеют на 6 копеек. На 5 копеек станут дороже некоторые виды сигарет компании «Беларусьторг».

Взаимное признание виз

С 1 июня начинает действовать соглашение между Беларусью и Россией взаимном признании виз на время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и Евроигр в 2019 году.

Кассы под контролем налоговой

С 1 июня в районных городах Беларуси юридические лица обязаны принимать оплату наличными или пластиковыми карточками только через кассы с установленным средством контроля. То есть налоговики будут получать информацию о выручке в режиме онлайн.

Запрет на лов сома

Весь июнь в Минской, Гомельской и Витебской областях будет действовать запрет на вылов сома обыкновенного, а в Бресткой и Гомельской областях — по 20 июня.

Повышаются экспортные пошлины на нефть

1 июня повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $ 118,5 до $ 131,8 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $ 65,1 до $ 72,4 за 1 т, на товарные бензины — с $ 35,5 до $ 39,5 за 1 т.