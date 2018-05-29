В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко 9 29.05.2018, 21:43

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Аркадий Бабченко

Журналист умер в машине «скорой».

В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко. В Нацполиции Украины подтвердили смерть российского журналиста.

Кроме того, о стрельбе заявил заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», - написал он.

Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик отметила: «В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете «скорой». ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.

На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался.

Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего».

На странице Бабченко в Facebook последнее сообщение было написано 9 часов назад.

«Четыре года назад генерал [Сергей] Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается», – написал журналист.