В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко9
- 29.05.2018, 21:43
- 1,823
Журналист умер в машине «скорой».
В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко. В Нацполиции Украины подтвердили смерть российского журналиста.
Кроме того, о стрельбе заявил заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.
«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», - написал он.
Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик отметила: «В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете «скорой». ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы.
На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался.
Погибший - гражданин РФ, 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего».
На странице Бабченко в Facebook последнее сообщение было написано 9 часов назад.
«Четыре года назад генерал [Сергей] Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается», – написал журналист.