Нацполиция Украины назвала основную версию убийства Аркадия Бабченко 29.05.2018, 22:48

Основной версией убийства журналиста является его профессиональная деятельность.

Причиной убийства журналиста и телеведущего Аркадия Бабченко могла быть его профессиональная деятельность, заявил начальник управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала «112.Украина». По его словам, сейчас это основная версия следователей.

«Сама первая и самая очевидная версия — профессиональная деятельность», — сообщил он. В то же время Крищенко добавил, что пока «рано выстраивать версии». Следователи только начали работу.

Покушение на журналиста Аркадия Бабченко было совершено в его квартире в Киеве, с ранением его обнаружила жена. Об этом, как передает «Украинская правда» рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

«Инцидент произошел в Днепровском районе [Киева]. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала «скорую», его забрали, он умер в карете скорой помощи», — сообщил он.