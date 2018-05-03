В Гродно вынесли приговор по очередному делу о дедовщине в армии 3.05.2018, 16:00

Сержант и ефрейтор избивали солдат.

В Гродно прошел суд над двумя военнослужащими, которые обвинялись в превышении власти, сопряженном с насилием на военной службе, пишет tut.by. Пострадавшие — пять солдат. Они утверждали, что сержант и ефрейтор избили их. Дело рассматривал суд Гродненского района. Солдаты признаны виновными и взяты под стражу в зале суда.

Обвиняемые — сержант Владислав Елец и ефрейтор Максим Малышко. Они служили в 6-й отдельной механизированной бригаде, которая располагается в гродненском микрорайоне Фолюш.

Сержант признан виновным в превышении власти, сопряженном с насилием, и приговорен к 4 годам колонии усиленного режима. Ефрейтор признан виновным в пособничестве и приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Владислав на момент оглашения приговора служить уже закончил, а Максиму до увольнения в запас оставалось несколько дней. После того как в октябре 2017 года было заведено уголовное дело, подозреваемых военнослужащих перевели в другие части. Сейчас они взяты под стражу. Также солдат лишили всех воинских званий.

По делу о дедовщине прошло четыре заседания. Потерпевшие рассказывали, что рано утром в августе 2017 года во время полевых учений на Гожском полигоне их подняли, построили и избили. Они в то время выполняли обязанности истопников и должны были следить за печками в армейской палатке, где ночевали 30 человек. Дежурили по очереди. Однако кто-то из солдат заснул, и огонь в печках погас. Один из обвиняемых проснулся, увидел, что дежурный спит. Сержант и ефрейтор, как следует из материалов дела, решили, что в полевой казарме стало холодно, и захотели наказать провинившихся. Всех истопников — их было пять человек — разбудили и построили около палатки. Затем избили.

Правда показания потерпевших различались. Некоторые говорили, что их били по плечам и туловищу, а также ремнем по ягодицам. Этот ремень, кстати, является единственным вещественным доказательством по делу. По версии следствия, Малышко передал его Ельцу, а уже тот бил им солдат.

Обвиняемые свою вину не признали, а в последнем слове Максим Малышко вкратце рассказал о событиях той ночи. Он говорил, что проснулся от холода вместе с другими солдатами, никого специально на улице не строил, а просто вышел со всеми, чтобы выяснить, что же случилось. По его словам, никто никого не бил и не заставлял отжиматься, как говорили во время судебных заседаний потерпевшие.

Во время прений потерпевшие просили судью не привлекать к уголовной ответственности ефрейтора и сержанта. Прокурор же запросил для Ельца 4 года в колонии усиленного режима, для Малышко — 3 года и 6 месяцев. Суд согласился с доводами обвинения. У адвокатов осужденных есть десять суток, чтобы обжаловать приговор — и они намерены это сделать.

Напомним, в белорусских военных частях после трагедии в Печах, когда в подвале медицинской роты воинской части было найдено тело 21-летнего рядового Коржича, проводились проверки.