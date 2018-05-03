Никол Пашинян: Нас беспокоит сближение Беларуси и Азербайджана 3.05.2018, 16:47

Никол Пашинян

Фото: Vahram Baghdasaryan /Anadolu Agency/Getty Images

Лидер протестов в Армении рассказал о своем отношении к союзу Минска и Баку.

Глава оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян дал большое интервью «Коммерсанту». В нем лидер протестов в Армении заявил, что хочет конкретики в рамках сотрудничества в ОДКБ. В частности, Никол Пашинян отметил, что его беспокоит сближение официального Минска и Баку:

«Нас очень беспокоит, когда мы видим, что Беларусь и Азербайджан очень сближаются», - заявил Никол Пашинян.

Напомним, Минск и Баку тесно сотрудничают в военной сфере, в частности обсуждается поставка Азербайджану ракетной системы «Полонез».