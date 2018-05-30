Вакульчик: Возможен обмен Шаройко на белорусского шпиона 1 30.05.2018, 14:04

Павел Шаройко

Фото: УНИАН

Глава КГБ рассказал о том, что украинского журналиста осудили еще в феврале.

Гражданин Украины Павел Шаройко действительно осужден на 8 лет за шпионаж. И его вина подтверждается «исчерпывающими доказательствами». Об этом ТАСС заявил председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Напомним, процесс шел за закрытыми дверями с февраля. В мае посол Украины Игорь Кизим заявил, что, по их данным, Шаройко осужден на 8 лет лишения свободы.

«Да, 8 лет. Этот суд состоялся еще в феврале. Его вина доказана, есть исчерпывающие доказательства», — подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. По его словам, осужденный по-прежнему содержится в СИЗО комитета, «пока да».

Он призвал не увязывать арест и приговор Шаройко с тем, что в Украине за шпионаж судят гражданина Беларуси Юрия Политика. «Нужно посмотреть, что было раньше. Я бы не увязывал все эти вещи», — сказал Вакульчик.

При этом он не исключил, что в будущем между Киевом и Минском может состояться обмен осужденными.

«В свое время мы обменяли кадрового разведчика, которого задержали несколько лет назад, на наших граждан, которые были задержаны в другом государстве», — заявил председатель КГБ.