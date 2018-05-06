Бобруйские евреи прошли по городу с транспарантами 6.05.2018, 9:55

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Смысл Лаг ба-Омер – напоминать о том, что даже после самой темной ночи все равно наступает рассвет.

Евреев не зря считают одной из самых загадочных наций. Судите сами: в день кончины рабби Шимона, который является основоположником мистической Каббалы, они устраивают праздник Лаг ба-Омер, пишет «Бобруйский курьер».

И этому есть свое объяснение, потому что на 33-й день Песаха случилось настоящее чудо – прекратилась эпидемия, унесшая жизни 24 тысяч праведников. А значит, можно веселиться, разжигать костры, на которых традиционно печется картошка, танцевать и радоваться тому, что жизнь продолжается.

Еврейские дети как символ этой жизни на Лаг ба-Омер участвуют в шествии с плакатами, на которых написаны изречения из Торы. Одно из них призывает возлюбить ближнего своего как себя самого. Ни больше, ни меньше, иначе быть беде. Те 24 тысячи учеников рабби Акивы, жизни которых унесла эпидемия, любили ближних своих больше, чем себя. За что и поплатились, если верить преданию, так как нарушили закон мироздания. Поэтому шествие с плакатами, которое третьего мая устроили во внутреннем дворике синагоги представители иудейской общины, в очередной раз должно было напомнить собравшимся о необходимости неукоснительно следовать Торе. Впрочем, у старшего поколения бобруйчан торжественная процессия вызвала иные ассоциации.

– Почти Первомай, – шутили убеленные сединами еврейские женщины, хорошо помнящие массовые демонстрации трудящихся на улицах родного города. – Нужно поучаствовать.

Пока на улице пеклась картошка, взрослые просвещались, слушая историю возникновения праздника Лаг ба-Омер.

А детвора обступила клоуна, который приготовил для нее увлекательное представление.

Догорающий костер как символ вознесения души рабби Шимона на небеса превратил внутренний дворик синагоги в уютное местечко для вечерних посиделок бобруйчан, которые чтят традиции своего народа и помнят о том, что даже после самой темной ночи все равно наступает рассвет.