В России снова горели торговые центры 4 6.05.2018, 10:33

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Иллюстрационное фото

Пожары произошли в городах Иваново и Ноябрьске.

Вчера в МЧС по Ивановской области поступило сообщение, что горит торговый центр, сообщает «Белсат» со ссылкой на МЧС России.

«По прибытии первых подразделений происходило горение обшивки внешней части здания на площади 20 кв.м», – сообщают спасатели.

Скоро пожар был ликвидирован. Никто не пострадал.

В тот же день, ночью, но уже в российском городе Ноябрьск загорелись два торговых центра. В ТЦ «Таурус» горела стена здания. Во время происшествия там не было посетителей. Более серьезный пожар происходил примерно в то же время в ТЦ «Семья».

«В результате пожара здание повреждено на площади 2200 кв.м. Пострадавших нет. Наиболее вероятная причина пожаров – поджог», – говорят в МЧС.

Напомним, что в конце марта в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, в результате которого погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.