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Die Welt: Израильские F-35 легко справятся с российскими С-300

  • 6.05.2018, 12:54
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Отдав ракетные комплексы режиму Асада, Россия фактически «спишет» их.

Зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Москва называет одними из самых передовых в мире средств противовоздушной обороны, не будут представлять проблем для новейших стелс-истребителей США F-35, использующих технологию невидимости. Об этом пишет немецкое издание Die Welt в статье, посвященной возможному ухудшению отношений между Москвой и Тель-Авивом в связи с тем, что последний вышел на новый виток конфронтации с Ираном — главным, помимо режима Башара Асада, союзником России на Ближнем Востоке.

Газета напоминает о том, что сразу после нанесения Коалицией во главе с США ударов по инфраструктуре сирийского правительства Россия и официальный Дамаск заговорили о возможных поставках в Сирию комплексов С-300: как выяснилось, стоящие на вооружении Асада системы предшествующих поколений оказались неспособны перехватить ни одной крылатой ракеты, пущенной силами ВМС и ВВС США, Франции и Великобритании.

В ответ Израиль от имени министра обороны Авигдора Либермана пообещал уничтожать любые угрожающие системы ПВО в Сирии, в том числе С-300. После этого путинская администрация официально объявила об отказе от поставок Дамаску. Тем не менее, вопрос о передаче российских зенитных комплексов пока что повис в воздухе, и израильские представители продолжают напоминать Москве о последствиях: как заявил в беседе с РИА "Новости" бывший глава Минобороны Израиля Моше Яалон, "нам следует быть готовыми разобраться и с С-300".

Говоря о возможном перемещении С-300 в Сирию, Die Welt задается вопросом о том, "что произойдет, если системы противовоздушной обороны будут все же переданы" сирийскому режиму.

"В военном плане система едва ли окажется проблемой для военно-воздушных сил Израиля. В стране имеется целый эскадрон бомбардировщиков F-35, для которых С-300 вряд ли будут представлять опасность", — пишет газета, добавляя, что эта ситуация будет означать конец доброжелательным отношениям между РФ и Израилем.

Издание описывает геополитический контекст, в котором развивается напряженность между двумя странами.

"С осени 2015 года Москва поддерживает сирийского лидера Башара Аль-Асада, в то время как израильские силы громят проиранские силы, которые сражаются на его стороне, — говорится в материале. — Даже в этой напряженной ситуации страны придерживались своих давних партнерских отношений. После атаки США, Франции и Великобритании против Сирии Москва объявила о намерении поставлять в Сирию современные системы ПВО С-300. Российские СМИ передали заявления Москвы: если Израиль станет атаковать новые системы, это возымеет "катастрофические последствия". Министр обороны Израиля Авигдор Либерман ответил: «Если кто-то стреляет в наши самолеты, мы ответим. Израиль будет атаковать даже российские системы вооружения в Сирии, если они будут использованы против Израиля»".

Вплоть до настоящего времени израильская авиация успешно справлялась с теми средствами ПВО, которые имеются на вооружении сирийских властей. Речь идет об устаревших комплексах советского и российского производства С-75, С-200, "Бук" и "Панцирь". Накануне Newsader приводил слова Моше Яалона из беседы с РИА "Новости":

"С-300 — более могущественная система, и ее появление там нам не по душе. Но так же, как мы готовы и способны преодолевать всю существующую ПВО Сирии, нам следует быть готовыми разобраться и с С-300", — сказал Яалон.

По его словам, Тель-Авив отправляет Москве сигналы о "нежелательности таких поставок" правительству Сирии.

"Если российское правительство нас спросит, поставлять С-300 или нет, то мы бы хотели, чтобы эти комплексы не попали в руки сирийцам", — заявил он.

Официально F-35 все еще проходит тесты и пока не состоит на боевом дежурстве Израиля, однако за последние два года в СМИ просачивались слухи о том, что эти самолеты уже принимали участие в успешных боевых действиях против израильских врагов.

В последний раз такой слух прошел в кувейтском издании Al Jarida, которое сообщило неподтвержденную Тель-Авивом информацию о том, что недавно два самолета F-35 ВВС Израиля провели разведывательную операцию над Ираном, оставшись незамеченными средствами обнаружения этой страны и других держав, включая Россию.

В декабре 2014 года СМИ передавали, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 могли быть целью авиаудара израильских ВВС по окрестностям Дамаска. В марте того же года в Twitter французского издания Le Figaro были опубликованы сообщения журналиста Жоржа Мальбруно о том, что в ночь на 13 января израильские F-35 разбомбили в Сирии батарею зенитно-ракетного комплекса С-300.

В январе 2014 года представители сирийской оппозиции сообщали, что ВВС Израиля разбомбили склад с ракетными комплексами ПВО С-300 в Латакии.

16 октября 2017 года ВВС Израиля нанесли удар по сирийской зенитной батарее ЗРК С-200 российского производства, расположенной к востоку от Дамаска.

За последние пару месяцев Израиль по меньшей мере дважды наносил удары по иранским объектам в Сирии, в том числе непосредственно перед военной операцией западных союзников 14 апреля. В обоих случаях погибли в совокупности до нескольких десятков иранских военных. В ходе авиаударов был уничтожен иранский зенитный комплекс ПВО, находившийся в неразвернутом состоянии.


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