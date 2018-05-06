Еврокомиссия: В Латвии растет ВВП и зарплаты 6.05.2018, 13:31

Рост экономики Латвии составит в этом году 3,3%.

Как сообщил агентству ЛЕТА заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, под влиянием фондов ЕС продолжат расти инвестиции, а растущие зарплаты и умеренный прирост занятости обеспечат стабильное увеличение потребления домохозяйств, пишет gorod.lv.

Однако по сравнению с предыдущим прогнозом нынешний немного ниже, что связано с проблемами в банковском секторе и сокращением транзита по железной дороге. Дефицит бюджета Латвии в этом и следующем году немного превысит 1% от ВВП. Для сравнения, в Литве и Эстонии бюджет сбалансированный или с небольшим излишком, сказал Домбровскис.

Еврокомиссия указала, что показатели развития в еврозоне и в ЕС в целом достигли самого высокого за десять лет уровня - 2,4%. Прогнозируется, что в 2019 году году развитие составит 2,3% в ЕС и 2,0% в еврозоне. Оно будет основано на устойчивом потреблении, сильном экспорте и инвестициях. В этом году экономика ЕС и еврозоны вырастет на 2,3%.

Уровень безработицы в ЕС продолжит снижаться - с 7,6% в 2017 году до 7,1% в 2018 году и 6,7% в 2019. Безработица в еврозоне уменьшится с 9,1% в 2017 году до 8,4% в 2018 году и 7,9% в 2019 году. Стабильное развитие будет способствовать сокращению дефицита бюджетов и долгов правительств.