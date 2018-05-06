В Слуцке назревает конфликт водителей с инкассаторами 6.05.2018, 13:39

Что стало «яблоком раздора»?

Возле общежития за Молодежным центром в Слуцке произошел дорожный инцидент с участием машины инкассации, пишет «Кур'ер» . Случчанин не смог объехать банковскую машину, которая перекрыла дорогу. Водитель считает, что инкассаторы нарушают ПДД, а те утверждают, что у них есть внутренняя инструкция, которая не разрешает делать им лишние маневры, например, двигаться задним ходом.

Что произошло

В среду, 25 апреля, около 20 часов случчанин ехал со стороны 11-го городка домой на улицу 4-я Трудовая. Он повернул налево возле общежития по адресу Социалистическая, 2. Проехать не смог — возле дома стояла машина инкассации. Они включили мигалку и стали моргать ему фарами.

Случчанин подошел к машине инкассации и сказал: «Я не понимаю? Вам что делать (нечего)? Я назад не поеду. Ты такой же участник движения, как и я, понимаешь? У тебя нет привилегий и прав».

Свои действия парень снимал на телефон.

По его словам, видео он прервал в связи с тем, что у молодого человека у входа в общежитие начался приступ эпилепсии. Он и второй человек у входа бросились к нему, чтобы оказать первую помощь.

«И только тогда, когда второй мужчина смог пострадавшему просунуть ложку и прижать язык, я убрал свое авто на стоянку «Бруснічкі», чтобы могла проехать машина скорой помощи, — добавил собеседник. - Видеозапись решил обнародовать, потому что это не первый случай нарушения ПДД и наплевательского отношения инкассаторов к окружающим. Наказать их сложно, поскольку даже если приедет ГАИ, то выходить из авто им нельзя. Да и банк будет их защищать, опираясь на инструкцию».

В комментариях на vk.com/kurjer читатели писали, что тоже сталкивались с подобной ситуацией.

Что говорят в банке

Один из сотрудников Беларусбанка сказал «Кур'еру», что у них действительно есть внутренняя инструкция, которая не позволяет отклоняться от маршрута. Лишние маневры, по его словам, запрещены в виду личной безопасности инкассаторов.

«В данном случае водитель, который снял ситуацию на телефон, сорвал нам маршрут на 15 минут. Я своим ребятам сказал, чтобы в следующий раз в подобной ситуации вызывали сотрудников ГАИ, — сказал один из сотрудников банка. — Работа инкассаторов занимает всего 2−3 минуты. Люди работают, а не решают свои личные вопросы. Из-за таких людей (речь про человека, снявшего видео — Прим. ред) другие возмущаются, почему в банкоматах нет денег».

В банке также отметили, что сейчас по этому случаю проводится служебная проверка. Она даст оценку и инкассаторам, и «видеооператору».

В Беларусбанке отказались давать официальный комментарий.

Что рассказывает бывший инкассатор

Бывший инкассатор рассказал, что во внутренней инструкции содержится информация, как вести себя в случае нападения, когда воспользоваться оружием и так далее. Он поделился информацией, как должен действовать сотрудник инкассации согласно инструкции.

Водитель инкассации не имеет права выходить из автомобиля.

Если водитель службы нарушил ПДД, он предъявляет сотруднику ГАИ свое удостоверение, но не выходит из машины. Разбирательства дорожной ситуации происходят уже по приезду в банк.

Водитель паркуется как можно ближе к объекту обслуживанию. Если маршрутом прописано, он может заехать под знаки «движение запрещено», «движение механических транспортных средств запрещено», «движение грузовых автомобилей запрещено», а также «остановка/стоянка запрещена». Однако его действия не должны привести к аварийной обстановке, угрозе жизни и здоровью граждан.

Переезжать с одного места на другое после высадки сборщика нельзя, в том числе в целях безопасности. Сборщик должен сесть в том же месте, где его высадили.

Мигалка на автомобиле инкассации служит для привлечения внимания. Никаких привилегий перед другими участниками дорожного движения она не дает.

Когда сборщик и водитель продолжают свой путь, они должны действовать согласно правилам дорожного движения. За исключением того, что прописано маршрутом банка и согласовано в ГАИ.

«Мне кажется, что в некоторых случаях инкассаторы, как и люди других профессий, немного превышают свои полномочия. Это обычный процесс взаимоотношений водителей на дороге. Если нет никакой угрозы, не вижу ничего страшного, чтобы нормально разъехаться», — прокомментировал ситуацию бывший инкассатор.

Как комментирует ГАИ

Как сообщили «Кур'еру» в ОГАИ Слуцкого РОВД, в случае спорных ситуаций на дороге можно вызвать сотрудников ГАИ. Это может сделать как водитель инкассации, так и другой водитель. На месте они разберутся, кто прав, кто виноват. В ГАИ также отметили, что водители инкассации обязаны соблюдать ПДД, как и любые другие транспортные средства.

Вывод

Водители личных авто должны понимать, что сотрудники инкассации выполняют свою работу согласно графику и маршруту. Им приходится парковаться рядом с объектом, чтобы обезопасить себя от нападения злоумышленников. Водитель не имеет права отъезжать от объекта, чтобы пропустить другие машины, если сборщик еще не вышел.

А водители инкассации — помнить, что они являются такими же участниками дорожного движения, как и остальные. У них нет таких привилегий, как, например, у транспорта «103». Маячок оранжевого цвета служит для привлечения внимания, а не для преимущества в движении.

Если на дороге договориться не удалось — вызывайте ГАИ.