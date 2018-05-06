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The Washington Post: Армяне чувствуют себя сильнее, танцуя

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  • 6.05.2018, 13:43

Бархатная революция в Армении – самый яркий пример ненасильственного сопротивления.

Американская ежедневная газета The Washington Post коснулась темы бархатной революции, которая произошла в Армении (перевод – news.am).

«Во время последних нескольких дней сотни тысяч армян приняли участие в антиправительственных митингах. Они закрывали дороги, организовывали забастовки, размахивали трехцветным армянским флагом, и вместе с этим делали то, что никак не связано с революцией: они танцевали»,- пишет автор.

После того как лидер оппозиции Никол Пашинян начал протесты в середине апреля, в столице Армении - Ереване, царило праздничное настроение. «Молодежь восстала против коррумпированной правящей элиты. Их демократическому движению удалось заставить Сержа Саргсяна уйти с должности премьер-министра после более чем десяти лет правления»,- говорится в статье.

Автор отмечает, что армяне чувствуют себя сильнее танцуя. Танец является связующим звеном между страной и рассеянной по миру диаспорой. Армянские танцевальные ансамбли регулярно выступают на площадках, начиная с Лос-Анджелеса и заканчивая Москвой, а сложные танцевальные программы являются частью традиционных армянских свадебных церемоний. Из машин слышна была народная музыка, люди группами хватались за руки и танцевали. Протестующие также танцевали традиционный танец - кочари, который включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Мы армяне. Мы танцуем, когда мы счастливы», - отмечает 24-летний дизайнер Сона в беседе с репортером.

Выступление на революции не ограничивалось танцами: группа музыкантов, включая скрипачей и виолончелистов, на этой неделе заблокировала вход в министерство культуры, где они сыграли произведения армянского композитора Комитаса. Позже в тот же день министр подал в отставку.


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