Эйдман: Оппозиции придется возрождать революционные традиции освободительного движения? 6.05.2018, 16:11

Игорь Эйдман

В РФ власти возрождают «свинцовые мерзости» времен заката российской империи.

Об этом в «Фейсбуке» написал российский социолог и политолог Игорь Эйдман, комментируя прошедший вчера в Москве митинг «Он нам не царь!»:

- Все самое омерзительное жлобье мобилизовано на защиту путинского недотрона. Власти возрождают «свинцовые мерзости» времен заката российской империи. Казачки с нагайками и черносотенцы из НОДа лупят студентов. Охранка с помощью новых Азефов создает фиктивные «революционные» организации и сама их потом разоблачает (дело «нового величия»).

Толстопузые попы молятся за царя и призывают искоренить крамолу. Продажные газетчики-шелкоперы готовы за деньги сочинить любую небылицу. Присосавшиеся к власти хапуги и шарлатаны раздают другу другу должности и подряды, организуют территориальные захваты в своих коммерческих интересах. Страна ввязывается в бессмысленную и опасную колониальную войну (в этот раз не на Дальнем, а на Ближнем Востоке).

Российские власти во многом вернули систему в состояние 1904 года, забыв, что потом были 1905-й и 1917-й. Они возродили худшие охранительные традиции. Оппозиции придется возрождать революционные традиции российского освободительного движения?