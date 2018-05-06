«У армян очень сильно чувство солидарности» 6.05.2018, 17:12

Томас Де Ваал

Фото: Mediamax.am

Британский эксперт о политическом будущем Никола Пашиняна.

Еще одна насыщенная событиями неделя выдалась в Армении, пишет golos-ameriki.ru. Закрепляя успехи мирной революции, граждане республики продолжили декларировать свои политические предпочтения на улицах, а политики –искать пути разрешения кризиса. Коллизия этой недели – события вокруг лидера протестного движения Никола Пашиняна и его вероятного премьерства. Первого мая Пашиняну не хватило голосов в парламенте Армении: представители правящей Республиканской партии заявили, что не проголосуют за него, даже если Пашинян окажется единственным кандидатом на пост премьер-министра.

После этого лидер оппозиции призвал сторонников провести акцию гражданского неповиновения, заблокировав дороги, аэропорт и железнодорожный вокзал в Ереване. Этот шаг дал результаты. Республиканская партия заявила, что готова голосовать за кандидата, которого предложит оппозиция. Парламент Армении повторно рассмотрит кандидатуру Пашиняна 8 мая, и его шансы на успех, как предполагают аналитики, велики. Ситуацию в Армении комментирует старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Томас Де Ваал.