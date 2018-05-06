В Петербурге активисты выступили против произвола полиции 6.05.2018, 18:05

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Фото: Tatyana Voltskaya

Простояв около полутора часов на Невском проспекте, участники пикетов продолжили свою акцию у изолятора ФСБ и ГУВД.

Полтора десятка активистов вышли на Невский проспект с плакатами в поддержку политзаключенных: 6 мая – годовщина событий 2012 года на Болотной площади, передает «Радио Свобода».

Но вспоминали не только болотников – активисты также хотели выразить свое возмущение массовыми задержаниями и административными арестами на акциях 1 и 5 мая. По словам одной из организаторов пикетов, активистки Петербургского демократического движения “Солидарность” Ольги Смирновой, она стала свидетелем задержаний на митинге “Он вам не царь” в саду у Эрмитажа, проходивших с неоправданной жестокостью. Она фотографировала задержания и снимала на видео – чтобы иметь свидетельства беззакония и произвола полиции. Ольга Смирнова возмущена также тем, что на суды под предлогом того, что они проходят в выходные, не пускают ни родственников задержанных, ни защитников.

Уже известно, что двое активистов молодежного демократического движения "Весна" Александр Алхазов и Егор Комаров арестованы на 5 суток за неповиновение полиции, им также присужден штраф в размере 10 тысяч российских рублей по статье 20.2 – нарушение установленного порядка организации либо проведения публичных акций. Координатор "Весны" Богдан Литвин тоже получил 10 тысяч российских рублей штрафа и 9 суток ареста. А вот 25-летнему Михаилу Цакунову, приехавшему из Курганской области, грозит уголовное дело: его подозревают в том, что при задержании он выбил зуб полицейскому.

Активисты, вышедшие на пикеты, спрашивают у городских властей – кто отдал приказ так жестко задерживать демонстрантов, почему нельзя было согласовать акцию в соответствии с российской Конституцией и избежать столкновения горожан с полицией? Простояв около полутора часов на Невском проспекте, участники пикетов решили продолжить свою акцию у изолятора ФСБ и ГУВД.