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«Матери 328»: Даже и не думаем сдаваться

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  • 6.05.2018, 18:47
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Активистки продолжают голодовку под Пуховичами.

В Пуховичском районе в деревне Остров держат голодовку 7 женщин. Состояние некоторых из них стремительно ухудшается.

«Даже не думаем сдаваться, - рассказала «Радыё Свабода» одна из участниц Елена Кулинич. - Не знаю, сколько еще продержимся, но состояние ухудшается».

По-прежнему плохо себя чувствует Людмила Кулинич, у которой нет желчного пузыря, и поэтому голодовка ей противопоказана. Другая участница голодовки Наталья Стoровойт регулярно теряет сознание. Елене Кулинич также была оказана медицинская помощь.

10-й день в Беларуси продолжается голодовка активисток движения «Матери 328», которые добиваются либерализации антинаркотических законов и пересмотра дел родственников, осужденных за распространение наркотиков на большие сроки.

По состоянию на 6 мая в голодовке по-прежнему принимают участие 14 человек. Цифра осталась неизменной потому, что 4 мая одна голодовщица присоединилась к акции в Витебске, но в тот же день одна женщина в Калинковичах вышла из голодовки в связи с плохим состоянием здоровья. Таким образом, там продолжают голодовку 6 женщин, еще 7 голодают в деревне Остров в Пуховичском районе, одна - в Витебске.


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