Эффект снежного кома: Армянская революция может повториться в Беларуси и России 1 6.05.2018, 20:21

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У армян было полное непринятие режима.

Признанных международным сообществом выборов в Армении не было почти 30 лет. Эта страна находится под очень сильным влиянием Москвы. Тем не менее похоже на то, что народ сумеет сменить ненавистную власть. О секретах революции и выводах для Беларуси – беседа «Белсата» с Эдгаром Варданяном, редактором аналитического проекта Detector.am.

- Как небольшой группе оппозиционных депутатов, которые находятся в тотальном меньшинстве в парламенте Армении, удалось в течение нескольких недель мобилизовать сотни тысяч людей на протесты?

- Во-первых, было полное неприятие режима у людей. Было понимание, что с этим нужно бороться, что настал час, что это возможность для того, чтобы выйти на улицу и заявить о себе. Протестовать против всего этого. Потому что люди поняли, что правящая партия желает установить в Армении жесткую авторитарную систему. В Армении был мягкий авторитаризм.

Но последние действия правящей партии, что бывший президент стал премьер-министром, все поняли, что это определённая операция. Что Конституцию поменяли именно для того, чтобы президент сумел стать премьер-министром и практически продолжать руководить страной. Все это вызвало протест и грамотные действия Николы Пашиняна и его команды.

Они пошли на риск, они жертвовали собой и своим здоровьем. Это воодушевило людей. Вдруг выяснилось, что у нас есть новое поколение, которое совершенно по-другому мыслит. Поколение, которое не боится ничего. Не боится полиции, не боится силовых протестов. Они вышли на улицы, стали перекрывать движение.

Протест был децентрализованным. Конечно же в определённые моменты люди собирались, все видели, что многие слои общества были охвачены. Это эффект снежного кома, когда определённые люди путём самопожертвования начали протестовать средством грамотных акций гражданского неповиновения.

Выяснилось также, что в государственных органах многие недовольны правящей партией. И практически силовые структуры в конце концов перестали подчиняться группе, которая называется власть. И перешли на сторону оппозиции.

- События в Армении имели большой резонанс среди, прежде всего, союзников не до конца демократичных государств. Я имею в виду Россию, Беларусь. Лукашенко во время своего выступления на следующий день после отставки Сержа Саргсяна три раза говорил об Армении. Некоторые аналитики в Беларуси считают, что он в этот момент отказался объявлять референдум. Похожий референдум о смене Конституции, чтобы поделиться частью полномочий и остаться во власти. Как вы думаете, Лукашенко и Путину стоит ли им опасаться армянского сценария? Может ли он повториться в Беларуси и России в будущем?

- Я думаю, что у них есть серьезные основания для беспокойства. Во-первых, такие процессы как правило имеют эффект снежного кома. Мы Знаем, что демократизация очень часто бывают волнами. Армения является страной членом СНГ, Армения – член Евразийского Экономического сообщества и, естественно, что в первую очередь это может коснуться именно стран-членов этих организаций, соседних государств. Может затронуть Иран, Турцию, Азербайджан. Все имеют повод для беспокойства.

Это пример успешной борьбы. Пример того, как народ самоорганизовывается, оставляет в стороне разные разногласия, прибегает к грамотным ненасильственным действиям. И если организовывается тотальный бойкот и забастовка, тогда власти должны уступать. И больше ничего другого не остается. И мы увидели, что власти несмотря на все и голосование против Пашинина заявили, что поддержат Пашиняна на следующих выборах 8 мая.

- Ещё один вопрос касательно отношений Армении, России и Беларуси. Пашинян недавно выразил недовольство тем, что Россия вооружает по существу врага Армении, своего союзника, Азербайджан. В последние недели появилась информация, пока неофициально, что Беларусь готова поставить в Азербайджан ракетные комплексы «Полонез». По существу белорусско-китайские ракеты могут угрожать Еревану, союзнику Минска. Как в Армении к этому относятся, это нормально?

- Конечно в Армении отрицательно относятся к таким вещам И это не нормально. Многие говорят, что это только бизнес, но на самом деле таким вещами не шутят. Это всё всё-таки не бизнес площадка. Есть союзнические обязательства, есть обязательства перед разными организациями. Конечно такие вопросы нужно решать.

Я считаю, что новые власти Армении, если ничего форс-мажорного не произойдёт, Пашинян станет премьер-министром, они будут разговаривать на эту тему и с Кремлем, и с Минском, и со всеми. Позиция армянских властей будет намного прочнее, потому что уже будет легитимность. Потому что народ уже поддерживает отношения, и это будут отношения на равных основах.

- Последний вопрос. Что касается ближайшей перспективы. Во вторник будет очередное голосование в парламенте по кандидатуре премьера. Если Никола Пашиняна выберут или не выберут, какие варианты развития событий могут быть в ближайшие несколько дней?

- Совершенно очевидно, что если вдруг республиканская партия передумает, хотя это маловероятно, то Никол Пашинян призовёт народ к новым актам гражданского неповиновения. Эти акции могут быть ещё сильнее, чем предыдущие. У республиканской партии нет шансов, поэтому я всё-таки думаю, что они не пойдут на это. Не будут идти вопреки своим заявлениям. Они выберут Пашиняна.

Конечно тут уже возникают другие вопросы относительно, каким образом будет сформировано переходное правительство. Кто вообще будет в оппозиции, будет ли оппозиция в этом парламенте. Эти вопросы конечно нужно решать, на данный момент нет ясности. Не исключено, что некоторые из республиканской партии покинут свою фракцию, сформируется новое большинство и республиканская партия будет в меньшинстве.

Похожая ситуация была в украинском парламенте после революции достоинства.