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В Вильнюсе протестовали против инаугурации Путина

  • 6.05.2018, 22:14

Многие жители Вильнюса поддерживали протестующих.

В литовской столице прошел пикет против инаугурации Путина и в поддержку российских политзаключенных и так называемого «Болотного дела», передает «Белсат». Акцию организовало «Российское европейский движение».

«Эта акция направлена на то, чтобы привлечь внимание в том числе и к тому, что сейчас происходит в России. На данный момент в России уже планируются десятки, даже сотни судов против людей. Их будут сажать под административный протест и портить им жизнь», – говорит Даниил Константинов из «Российского европейского движения».

Кроме активистов упомянутого движения в акции приняли участие активисты Форума свободной России и политические мигранты в Литве. Многие жители Вильнюса поддерживали протестующих.


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