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Автомобили, которые выглядят дороже, чем стоят на самом деле

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  • 7.05.2018, 18:19
  • 2,477

Современный авторынок богат на предложения для любого кошелька и на любой вкус.

Как правило, отличить роскошный дорогой автомобиль можно даже по внешнему дизайну, но и в этом случае внешний облик бывает обманчивым. Есть автомобили, дизайн которых выглядит очень дорого, но на самом деле их стоимость средняя. В этой статье fresher.ru рассказывает про десятку таких уникальных авто.

1. Honda Civic

За последнее время этот автомобиль заслужил звание одного из самых надежных и практичных. Кроме хороших технических характеристик, Civic наделен и не менее привлекательным дизайном. Настолько, что с виду может показаться, что стоимость этого транспортного средства выше среднего, и это будет ошибочно. На самом деле модель 2016 года можно купить за $18 000.

2. Mazda CX-3

Это один из самых популярных автомобилей, поэтому нет необходимости расписывать все его плюсы в виде высокого качества и надежности. Этот кроссовер с ярким и в меру агрессивным дизайном выглядит так, словно ценник на него находится на уровне нескольких сотен тысяч долларов. Однако настоящая цена на новенький автомобиль порядка $20 000, что делает его доступным и очень востребованным.

3. Chevrolet Colorado

Создавая грузовики и пикапы, разработчики, как правило, не особенно заморачиваются над дизайном. Однако, к Colorado это не имеет никакого отношения. Автомобиль получился очень даже достойным не только внешне, но и внутренне. Он легко таскает грузы и неприхотлив в уходе. При всех своих достоинствах стоит он в районе $20 000.

4. Jeep Compass

За все время автомобиль пережил много самых разных изменений, но прекрасным он был всегда. И одно из его сильных достоинств — цена. Любой желающим может стать обладателем этого авто всего за $20 000. Не такая уж и высокая плата за такого надежного и красивого друга.

5. Ford Mustang

Этот автомобиль несколько лет подряд оставался лучшим в своем классе как по качеству, так и по стоимости. Первое, что сразу бросается в глаза, так это его спортивный дизайн — короткий багажник, низкая крыша, удлиненный капот и «говорящие» арки колес. Все это смотрится не только красиво, но и дорого. По крайней мере дизайн авто выглядит намного дороже, чем реальная цена машины, которая находится на отметке $25 000.

6. Toyota Prius

Приблизительно за такую же сумму можно приобрести во владение обновленный в 2017 году стильный Prius от Toyota. В машине все прекрасно, от внутренних характеристик до внешнего дизайна. Какие бы изменения не вносили бы разработчики, им удается создавать только самое лучшее, и с каждым разом машина становится краше и краше.

7. Fiat 124 Spider

Fiat 124 Spider — автомобиль из того же ценового сегмента, что и парочка предыдущих. Сексуальный спортивный дизайн, который веет отголосками 70-х. Вообще, дизайнеры постарались на славу и создали новенькое авто, в котором совместили лучшее из настоящего и классику кабриолетов давних лет.

8. Chrysler Pacifica

Стоит Pacifica в районе $30 000, но выглядит он дороже, особенно если учесть его «внутренности» и технические показатели. Тем не менее, непонятно почему, спрос на этот автомобиль недостаточно высокий, наверное, потому что в этом ценовом сегменте выбор автомобилей уже достаточно широк.

9. Kia Cadenza

Большой и красивый Kia Cadenza также относится к числу тех, кто выглядит дороже своей настоящей цены. Но при этом он покоряет сердца не столько своим внешним видом, сколько своей «начинкой». И вся эта прелесть оценивается всего в $32 000.

10. Infiniti QX30

Примерно в такую же сумму обойдется покупка этого автомобиля, хоть и смотрится он намного дороже. Красивый и мощный внешне, он не менее привлекательный изнутри. Этот автомобиль наглядный пример того, как активно сейчас развивается авторынок в сегменте такого рода транспортных средств.


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