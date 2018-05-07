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«Дело профсоюзов» снова продлили

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  • 7.05.2018, 20:48

Дело продлили до 1 июня.

Об этом «Радыё Свабода» вечером 7 мая сказал Геннадий Федынич, председатель Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП).

«Сегодня меня и Игоря Комлика вызвали в Следственный комитет на 15 часов. А вышли мы оттуда только после половины седьмого. Перед нами положили тома, в которых зафиксированы результаты экспертизы наших компьютеров. Их проверяли сотрудники Следственного комитета. Пока ничего конкретного больше сказать не могу».

По словам Федынича, 8 мая он и Комлик снова приглашены к следователям. Но на этот раз через официальную повестку. Ранее Следственный комитет лидера и бухгалтера РЭП вызвал по телефону.


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