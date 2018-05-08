Чем кормят белорусов? 3 8.05.2018, 9:18

Оказывается, совсем не теми продуктами, что чиновников.

Как обстоят сейчас дела с продовольствием в Беларуси? «Народный барометр» в виде сообщений в соцсетях отмечает, что неважно. Например, в конфетах фабрики «Коммунарка» гродненцы обнаружили червей, жительница Минска отравилась кока-колой, жительница Столина купила тухлые яйца. Плохого качества колбаса, молочные продукты, даже хлеб... Список можно продолжать до бесконечности.

Что произошло? Почему так испортились белорусские продукты? На вопрос Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Качество достигается при помощи конкуренции. Если в стране нет экономической конкуренции – будем получать на стол продукты сомнительного качества.

Как только гродненский молокозавод начнет конкурировать, например, с минским или витебским – мы это сразу почувствуем по снижению цен и повышению качества всей линейки молочных продуктов. Это во-первых.

Во-вторых, Лукашенко лучше отойти в сторону и перестать вмешиваться в вопросы сельского хозяйства. Всей стране будет лучше, если он останется тем, кем должен быть: обычным потребителем.

В-третьих, правительство должно стимулировать работу обществ потребителей. Формально у нас есть Республиканское общество и его филиалы в городах и районах. Именно эти структуры должны, как навигатор, ориентировать покупателей.

В-четвертых, в Беларуси сложился уникальный парадокс. Страна аграрная, под красно-зеленым знаменем, которое в последнее время все больше становится зеленым. А что происходит в реальности? Пару дней назад я приехал из Варшавы. Захожу на вокзале в небольшой магазинчик, торгующий орехами и сухофруктами. И обнаруживаю, что там продается американская сушеная клюква. Сушеная клюква из США, Карл! Привезли, оказывается… И продается также клюква в сахаре из Российской Федерации. Спрашиваю: «А где белорусская?». А ее – нет.

Так вот это – показатель абсолютной неграмотности и абсолютного тупика сельского хозяйства: в стране болот, в стране массовой, развесистой клюквы, мы можем покупать только американскую или российскую ягоду.

Я считаю, что это куда важнее, чем считать удои молока и прочее. Раз у нас не умеют наладить производство натуральных продуктов питания, подаренных природой, то в остальных сферах будет такая же грустная ситуация. Подумайте только: ведь грибы, ягоды – это еще дофеодальная эпоха, первобытное общество. Собирательство! Неандертальцы когда-то обогнали белорусское правительство по навыкам и умениям.

Поэтому, хоть решение задачи с повышением качества продуктов питания и многофакторное, но начинать надо с того, чтобы закрыть Министерство сельского хозяйства.

- И это поможет?

- Думаю, что это не только поможет, но и подаст хороший пример. Надо одновременно с ним закрыть еще и Министерство экономики и полдесятка комитетов и министерств. И тогда экономика будет развиваться лучше – по объективным законам, а не приказам.

- Бытует мнение, что лучшие продукты из Беларуси идут на экспорт в Россию? Насколько это утверждение обоснованно?

- Это точка зрения вчерашнего дня. В апреле я был в России, в Калининградской области: белорусской продукции там практически нет.

Такой «изящный» аргумент скорее относится к эпохе Брежнева. Тогда вся продукция делилась на экспортную и для внутреннего рынка в СССР. Производили, например, автомобиль – и на нем мелом писали «экспорт». Иногда это приводило к скандалам. Когда в честь какого-то там 50-летия или 70-летия издали юбилейную книгу «Беларусь», на фото в ней попал конвейер МАЗа, где на грузовике было написано «экспортный». Разгорелся невообразимый скандал – партия была против того, чтобы такие фото попадались на глаза народу.

Сейчас же это разделение на экспорт и продукты внутреннего потребления потеряло актуальность. Не надо вдалбливать простым белорусам мысль, что все лучшее уходит в Россию. Ничего подобного: мы им тоже «впендюриваем» и некачественное молоко, и казеин с высоким содержанием ГМО.

Вообще, я думаю, что повысить качество белорусских продуктов необходимо – и это уже срочная проблема. И это качество должен контролировать не Роспотребнадзор, а белорусы. Нужны хорошие независимые лаборатории в регионах, которые проводили бы анализ вплоть до ДНК. И правительство должно найти деньги в первую очередь на анализ качества продуктов питания, а не заниматься «космическими» проектами. Но сегодня нет информации о том, чтобы что-то делалось в этом направлении.

- Возможно ли повторение ситуации, как в СССР, когда для элиты и чиновников будут одни продукты, а для населения – другие?

- Вот как раз советская система в распределении продуктов питания в Беларуси и осталась. И она продолжает творчески развиваться.

Ничего не поменялось со времен спецмагазинов и добывания продуктов «из-под полы». У каждого чиновника высокого ранга, образно говоря, есть своя корова, которая дает экологически чистое молоко к его столу. Особенно этим «увлекается» районное начальство. Все директора совхозов и администрация между собой обмениваются натуральным мясом, молочком… Они не едят того, что предназначается нам с вами.

И не могло быть иначе. Ведь в этом – смысл существования номенклатуры: иметь прямой доступ не только к деньгам и власти, но и к качественным продуктам.