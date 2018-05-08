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Лукашенко: Действия «Матерей 328» недопустимы

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  • 8.05.2018, 12:14
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Диктатор игнорирует требования голодающих активисток.

Об этом Лукашенко заявил во время разговора с председателем Верховного суда Валентину Сукало, передает корреспондент БелТА.

"Обговаривались вопросы дальнейшей борьбы с наркоманией и преступлениями, связанными с наркотиками. Лукашенко однозначно отметил, что послабления в отношении сбытчиков и распространителей наркотиков быть никакого не может. В отношении потребителей возможны какие-то послабления и снисхождения, - сказал председатель Верховного суда. - А что касается той формы, которая сегодня избрана группой матерей, то это является недопустимым, это давление и вмешательство в правосудие. И это не тот способ, который должен быть у нас. Какого-то послабления всеобщего, особенно для распространителей, как заявил Лукашенко, не предполагается", - сказал председатель Верховного суда.

Напомним, активистки движения «Матери 328» продолжают голодовку в течении 12 дней.

Бессрочную голодовку женщины начали ночью 27 апреля. Часть голодающих находилась в Пуховичах, часть — в Калинковичах. Всего голодовку держали по Беларуси около 20 человек. В конце первого дня в квартиру к голодающим пришли местные чиновники: председатель Калинковичского райисполкома Сергей Гвоздь. Они предложили женщинам 2 мая встретиться с главой администрации Лукашенко Натальей Кочановой.

В ответ он сказали, что "Качанова ничего не решает" и объяснили, что хотят обратиться в первую очередь к Лукашенко, а потом к министру внутренних дел, генпрокурору, главе Следственного комитета.

Голодающие пьют только воду. 28 апреля одной из участниц голодовки стало плохо и ей вызвали скорую помощь.

Только за 2017 год в Беларуси по статье 328 УК (незаконный оборот наркотических средств) осудили 2830 лица, из них 40 человек – несовершеннолетние. Минимальное наказание по этой статье – от двух лет тюрьмы, максимальное – до 25 лет.


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