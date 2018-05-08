Покушение на интернет Валерий Карбалевич

8.05.2018, 16:14

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Валерий Карбалевич

Государство потеряло монополию на информацию и проиграло независимым СМИ.

Как вы думаете, какая самая главная проблема, которая сейчас больше всего волнует власти, и которую надо решать в срочном, первоочередном порядке? Это не экономика, не цены, зарплаты и пенсии, не посевная кампания в сельском хозяйстве и даже не хоккей. Все это подождет. 19 апреля «палата представителей» спешно одобрила в первом чтении изменения в закон о СМИ.

Забавно, что недавно министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews заявил, что «мы запустили диалог с гражданским обществом... сегодня государство впервые протянуло руку своим оппонентам».

И словно дезавуируя это послание внешнему миру, А. Лукашенко 10 апреля провел встречу с представителями медиа. Но на ней присутствовали только редакторы и журналисты государственных СМИ. Представителей независимых медиа на встречу не позвали. Главной темой мероприятия был вопрос, как вернуть доверие общества к власти с помощью государственных СМИ. А. Лукашенко обозначил их главную задачу так: «Далее работать по-старому нельзя... Пробудить интерес, удержать читателей, зрителей — это ваша задача». Поскольку независимые медийные ресурсы считаются противниками, то обсуждать в их присутствии этот вопрос было бы нелогично.

Также не случайно все предложения негосударственного сегмента медиасообщества в ходе принятия закона о СМИ были отвергнуты. Вот такой «диалог с гражданским обществом».

Причина принятия этого закона в пожарном порядке состоит в том, что государство потеряло монополию на информацию, проиграло информационную войну сразу двум противникам: белорусским независимым СМИ, которые доминируют в интернете, и российским телеканалам. А это угрожает самому главному для А. Лукашенко: его власти. Поэтому он ставит задачу восстановить контроль государственных СМИ над информационным пространством Беларуси, над интернетом, выиграть проигранную войну.

В последнее время на официальном уровне было много разговоров о том, что Беларусь превращается в IТ-страну, государство взяло курс на применение новейших технологий, инноваций, в конце прошлого года был принят декрет Лукашенко «О развитии цифровой экономики».

На этом фоне блокировка нежелательных интернет-ресурсов («Хартия 97»), стремление государства контролировать и ограничивать пользование интернетом резко диссонирует с курсом на цифровую экономику.

Образ IТ-страны и имидж Беларуси как «врага интернета» (так оценивают нас международные правозащитные организации) — взаимоисключающие друг друга представления. Но власти видят для себя гораздо большую опасность в том, что общество выходит из-под ее контроля. В сравнении с этим то, что новые инвесторы не придут в Парк высоких технологий, кажется меньшим злом.

В демократических странах никакая регистрация СМИ не нужна. В этом и смысл свободы слова. Белорусские власти настойчиво предлагают зарегистрироваться интернет-ресурсам в качестве СМИ. Но процедура регистрации обставлена такими сложностями (необходимость создавать юридическое лицо, иметь офис, особые требования к квалификации главного редактора), что становится трудно выполнимой. Не случайно за последние годы ни одно общественно-политическое СМИ не смогло пройти регистрацию.

Новый закон подтверждает право Министерства информации без суда закрыть и блокировать любое СМИ за публикацию «информации, противоречащей государственным и общественным интересам». Такая «резиновая» формулировка дает властям возможность чинить полный произвол. Например, покритикуешь дворника за плохую уборку улицы, а это будет расценено Мининформом как угроза государственным интересам с соответствующими последствиями.

Самое главное новшество — это требование ввести идентификацию комментаторов на сайтах, лишить их анонимности. Причем в государственных СМИ выдвигаются благородные мотивы этой новации. Дескать, таким образом мы будем бороться с преступностью, детской порнографией и прочими нехорошими явлениями. Но все это дешевая демагогия. И до сих пор закон запрещал использовать СМИ, интернет в преступных целях. Правоохранительные органы и теперь имеют возможность вычислить и наказать любого пользователя в сети. И это неоднократно происходило.

На самом деле причины этих изменений в законе о СМИ другие. Поскольку большинство комментариев являются критическими по отношению к власти, то замысел понятен. Люди, испугавшись оглашения их имен, замолчат. И действительно, опыт показывает, что отказ от анонимности уменьшает количество комментариев и аудиторию на сайтах в несколько раз.

Международные организации в своих официальных документах констатируют, что право на анонимность — это часть прав человека, элемент свободы слова и защиты частной жизни. В частности, Совет Европы принял декларацию о свободе коммуникации, где говорится, что нужно уважать желание пользователей не раскрывать свою личность. Аналогичные положения есть в документах ООН.

Главный аргумент противников этой новации в законе о СМИ состоит в том, что из-за запрещения анонимности комментаторов аудитория интернет-СМИ в стране уменьшится, читатели, пользователи уйдут на российские ресурсы или в социальные сети, которые не контролируются белорусским государством.

Эта проблема осознается политическим руководством Беларуси. СМИ России, в первую очередь российское телевидение, оказывают гораздо большее влияние на белорусов, чем свои государственные телевизионные каналы, что засвидетельствовали многочисленные социологические опросы. Иначе говоря, сознанием белорусского общества все больше манипулируют власти соседней страны. В 2016 году тогдашний замглавы aдминистрации Лукашенко Игорь Бузовский констатировал, что доля российского контента в белорусских СМИ доходит до 65%. Например, на телеканале ОНТ эта доля составляет 54% эфира.

Поэтому наши власти принимают контрмеры. Новый закон о СМИ предусматривает, что не менее 30% телепередач должны быть белорусского производства. А это потребует дополнительных финансовых ресурсов.

Но, судя по всему, угроза усиления влияния России наше политическое руководство пугает меньше, чем опасность того, что белорусы на различных форумах могут свободно и массово говорить о нашей власти все, что думают. Поэтому блокируется сайт «Хартия 97», но не чинятся препятствия распространению в Беларуси одиозных российских шовинистических ресурсов.

Кстати, одновременно с принятием нового закона о СМИ в Беларуси российские власти тоже начали атаку на интернет. Роскомнадзор ведет блокировку популярного мессенджера Telegram.

В реальности это превратилось в ковровую бомбардировку рунета. Уже началось частичное блокирование Amazon, Google и Microsoft, что препятствует нормальной работе даже сайтов российских органов власти. Начались перебои в работе социальной сети «Однокласники». Чтобы полностью заблокировать Telegram, властям придется отключать на территории страны все основные международные сервисы, иначе говоря, отрезать себя от мирового интернета. Россия скатывается на китайский путь борьбы с интернетом. В политике изоляции от глобализирующегося мира власти Беларуси и России оказались настоящими союзниками.

Валерий Карбалевич, «Свободные Новости»