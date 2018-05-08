ОБСЕ призвала Беларусь разрешить журналистам свободно работать в стране 3 8.05.2018, 18:28

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ОБСЕ призвала белорусские власти предоставить право всем журналистам распространять информацию.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир обеспокоен продолжающейся практикой применения санкций в отношении журналистов, работающих без аккредитации в Беларуси, передает interfax.by.

"Эта вредная практика фактически запрещает журналистам сообщать о проблемах, представляющих общественный интерес, и оказывает негативное влияние на плюрализм и свободу СМИ в Беларуси", - говорится в заявлении Г.Дезира распространенным во вторник.

Представитель ОБСЕ призвал белорусские власти внести поправки в закон о средствах массовой информации и предоставить право всем журналистам беспрепятственное искать и распространять информацию.

"Аккредитация должна облегчать работу прессы, а не использоваться в качестве инструмента административного давления", - подчеркнул он.

Заявление Г.Дезира было сделано в связи с очередными административными штрафами присужденными ряду журналистов, работающих на телеканал "Белсат".

По информации ОБСЕ, только в 2018 году внештатные журналисты были оштрафованы около 40 раз за работу без аккредитации в Беларуси .