Топ-10 самых влиятельных людей мира по версии Forbes 1 8.05.2018, 20:14

Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира.

Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира. Впервые за пять лет президент России Владимир Путин не стал лидером рейтинга. Всего в рейтинге 75 человек. Первая десятка — в фотогалерее РБК.

1. Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В этом году список Forbes возглавил лидер самой населенной страны в мире Си Цзиньпин. Вернувшись на пост председателя КНР в 2012 году, он вскоре приступил к реформам и реализации своей программы «Китайская мечта» — концепции развития КНР до 2049 года.

2. Президент России Владимир Путин

Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Путин возглавлял список самых влиятельных людей четыре года подряд — в период с 2013 по 2016 год. В этом году он также оказался в числе лидеров, во многом из-за расследования о вмешательстве России, которое якобы помогло Дональду Трампу на выборах президента США.

3. Президент США Дональд Трамп

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

В январе 2017 года Трамп стал первым в истории США миллиардером, избранным президентом. Он остается владельцем зданий в Нью-Йорке на Манхэттене, полей для гольфа и винодельни и одним из богатейших в Америке людей.

4. Канцлер Германии Ангела Меркель

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В 2005 году Меркель стала первой женщиной-канцером в истории Германии. В 2017 году она снова выиграла выборы и осталась у власти на четвертый срок. СМИ называли эту победу провальной, на голосовании в бундестаге за нее проголосовали 364 депутата из 688.

5. Основатель Amazon Джефф Безос, США

Фото: Mike Kane / Bloomberg

В 2018 году Джефф Безос был назван богатейшим человеком планеты по версии Forbes, его состояние превысило $100 млрд. Безосу принадлежит более 16% Amazon, в марте 2018 года рыночная стоимость компании достигла $768 млрд.

6. Папа римский Франциск

Фото: Max Rossi / Reuters

Папа римский Франциск после своего избрания запустил процесс преобразование консервативного образа Католической церкви. Наравне с мировыми лидерами он выступает за реформу в области изменения климата, улучшение условий жизни беженцев, против преследования религиозных меньшинств.

7. Основатель Microsoft Билл Гейтс

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Гейтс продал или отдал большую часть своей доли в Microsoft и сегодня владеет чуть более 1% акций. Он остается членом правления компании, основанной им с Полом Алленом в 1975 году. В последние годы Гейтс и его жена Мелинда сосредоточились на благотворительности. Созданный ими Bill & Melinda Gates Foundation остается крупнейшим в мире частным благотворительным фондом. В конце 2016 года Гейтс вместе с другими миллиардерами объявил о запуске инвестиционного фонда Breakthrough Energy Ventures, цель которого — долгосрочные рискованные инвестиции, которые могут обеспечить уменьшение выбросов газов, вызывающих парниковый эффект.

8. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

Несмотря на то, что королем страны остается Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, фактически управлением занимается Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. В ноябре 2017 года он возглавил антикоррупционную кампанию, в результате которой многие богатейшие саудовцы были арестованы и вынуждены вернуть недоплаченное в казну. 10 саудовских миллиардеров были исключены из ежегодного списка миллиардеров Forbes.

9. Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Моди — один из самых популярных политиков Индии последних лет. Глава второй по народонаселению страны в мире регулярно встречается с мировыми лидерами и стал одной из ключевых фигур в борьбе с изменением климата.

10. Сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж, США

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Ларри Пейдж основал Google в 1998 году вместе с аспирантом из Стэнфорда Сергеем Брином. До 2001 года он оставался генеральным директором компании, затем занялся разработкой продуктов и снова вернулся на должность CEO в 2011. Сегодня он сосредоточился на руководстве материнской компанией Google Alphabet, независимой научно-исследовательской компанией биотехнологий Calico, основанной в 2013 году, и многими другими проектами.