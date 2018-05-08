Топ-10 самых влиятельных людей мира по версии Forbes

Топ-10 самых влиятельных людей мира по версии Forbes1
- 8.05.2018, 20:14
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира.
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира. Впервые за пять лет президент России Владимир Путин не стал лидером рейтинга. Всего в рейтинге 75 человек. Первая десятка — в фотогалерее РБК.
1. Председатель КНР Си Цзиньпин
В этом году список Forbes возглавил лидер самой населенной страны в мире Си Цзиньпин. Вернувшись на пост председателя КНР в 2012 году, он вскоре приступил к реформам и реализации своей программы «Китайская мечта» — концепции развития КНР до 2049 года.
2. Президент России Владимир Путин
Путин возглавлял список самых влиятельных людей четыре года подряд — в период с 2013 по 2016 год. В этом году он также оказался в числе лидеров, во многом из-за расследования о вмешательстве России, которое якобы помогло Дональду Трампу на выборах президента США.
3. Президент США Дональд Трамп
В январе 2017 года Трамп стал первым в истории США миллиардером, избранным президентом. Он остается владельцем зданий в Нью-Йорке на Манхэттене, полей для гольфа и винодельни и одним из богатейших в Америке людей.
4. Канцлер Германии Ангела Меркель
В 2005 году Меркель стала первой женщиной-канцером в истории Германии. В 2017 году она снова выиграла выборы и осталась у власти на четвертый срок. СМИ называли эту победу провальной, на голосовании в бундестаге за нее проголосовали 364 депутата из 688.
5. Основатель Amazon Джефф Безос, США
В 2018 году Джефф Безос был назван богатейшим человеком планеты по версии Forbes, его состояние превысило $100 млрд. Безосу принадлежит более 16% Amazon, в марте 2018 года рыночная стоимость компании достигла $768 млрд.
6. Папа римский Франциск
Папа римский Франциск после своего избрания запустил процесс преобразование консервативного образа Католической церкви. Наравне с мировыми лидерами он выступает за реформу в области изменения климата, улучшение условий жизни беженцев, против преследования религиозных меньшинств.
7. Основатель Microsoft Билл Гейтс
Гейтс продал или отдал большую часть своей доли в Microsoft и сегодня владеет чуть более 1% акций. Он остается членом правления компании, основанной им с Полом Алленом в 1975 году. В последние годы Гейтс и его жена Мелинда сосредоточились на благотворительности. Созданный ими Bill & Melinda Gates Foundation остается крупнейшим в мире частным благотворительным фондом. В конце 2016 года Гейтс вместе с другими миллиардерами объявил о запуске инвестиционного фонда Breakthrough Energy Ventures, цель которого — долгосрочные рискованные инвестиции, которые могут обеспечить уменьшение выбросов газов, вызывающих парниковый эффект.
8. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Несмотря на то, что королем страны остается Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, фактически управлением занимается Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. В ноябре 2017 года он возглавил антикоррупционную кампанию, в результате которой многие богатейшие саудовцы были арестованы и вынуждены вернуть недоплаченное в казну. 10 саудовских миллиардеров были исключены из ежегодного списка миллиардеров Forbes.
9. Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Моди — один из самых популярных политиков Индии последних лет. Глава второй по народонаселению страны в мире регулярно встречается с мировыми лидерами и стал одной из ключевых фигур в борьбе с изменением климата.
10. Сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж, США
Ларри Пейдж основал Google в 1998 году вместе с аспирантом из Стэнфорда Сергеем Брином. До 2001 года он оставался генеральным директором компании, затем занялся разработкой продуктов и снова вернулся на должность CEO в 2011. Сегодня он сосредоточился на руководстве материнской компанией Google Alphabet, независимой научно-исследовательской компанией биотехнологий Calico, основанной в 2013 году, и многими другими проектами.