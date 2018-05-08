Социал-демократы Статкевича и движение «Разам» возложили цветы на Военном кладбище 3 8.05.2018, 21:05

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В Минске на Военном кладбище состоялась акция, посвященная победе во Второй мировой войне.

Организовали его Белорусская социал-демократическая партия (Народная Грамада) и Движение солидарности «Разам», передает «Радыё Рацыя».

Выступая на акции, руководитель Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич сказал, что Беларусь и белорусы существуют сейчас, благодаря тем многим людям, которые пожертвовали жизнями ради победы над нацизмом. «Некоторое время дата победы объединяла всю Европу», - напомнил политик.

- Люди увидели весь страх и ужас - десятки миллионов погибло. Даже договорились, что больше не трогаем границ, не ищем справедливых границ, так как справедливых границ для всех не бывает. Но не прошло и 70 лет, как опять Европа разделена, опять война, опять ищут исторические справедливые границы, снова восстанавливают историческую справедливость. Дата, которая нас когда-то объединяла, сейчас начинает разделять, символы, которые были объединительными, святыми для всех - им придан иной смысл.

Опасность реваншизма и войны вновь нависли над континентом. И надо сделать все, чтобы война больше не повторилась, - сказал Николай Статкевич.

В акции участвовало около 20 человек, которые возложили цветы к могилам погибших солдат и почтили их память минутой молчания. Прозвучали молитвы и белорусский национальный гимн «Магутны Божа».