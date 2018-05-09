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Европа резко сократила закупки российской нефти

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  • 9.05.2018, 20:29
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Ряд стран Европы не устраивает падающее качество российского сорта Urals.

Ряд стран Европы заметно снизили закупки нефти в РФ, поскольку их не устраивает падающее качество российского сорта Urals. Об этом во вторник РИА Новости сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

По его словам, речь идет о поставках через нефтепровод "Дружба", который был построен в 1960-х для снабжения сырьем стран бывшего коммунистического блока.

Объем экспорта по южной ветке трубопровода за январь-апрель просел на 10% по сравнению с прошлогодним, рассказал Демин.

Венгрия снизила закупки почти на 20%, Словакия - на 8%, Польша - на 2,3%. Суммарно эти три страны, получающие 80% экспорта по "Дружбе", недокупили 530 тысяч тонн нефти, если сравнивать с объемами за первые 4 месяца 2017 года.

Клиентов не устраивает содержание серы в Urals, объяснил Демин: сейчас оно составляет 1,75%, что близко к предельному значению, которое закреплено ГОСТом и прописано в договорах с покупателями (1,8%).

По данным Reuters, который ссылается на 8 источников на энергорынке, на деле и этот показатель не выдерживается.

Согласно материалам измерительных станций, предоставленных тремя европейскими компаниями, в феврале по северной ветке "Дружбы" Россия продавала нефть, в которой было до 1,81-1,85% серы. Содержание серы "зашкаливает, и это становится систематическим", рассказывал агентству в феврале представитель европейского нефтетрейдера.

В морских поставках Urals содержание серы оставалось в норме, но зашкаливала плотность. В партиях, проданных из порта Новороссийска в начале года, этот показатель достигал 877,7-878,3 килограмма на кубометр при 15 градусах Цельсия, хотя по ГОСТу верхняя планка - 873,5.

Невозможность перерабатывать выходящую за пределы нормативов нефть заставляет НПЗ закупать больше легких сортов и смешивать их с Urals.

Причина проблемы в том, что легкая нефть с низким содержанием серы в приоритетном порядке продается в Китай, объяснил Reuters источник в российской нефтяной отрасли: КНР получает сырье по межправительственному соглашению, а Европа - "то, что осталось".

Исправить ситуацию мог бы ввод новых месторождений в Восточной Сибири, но его пришлось отложить из-за сделки со странами ОПЕК, в рамках которой Россия согласилась сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнями октября 2016 года.


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