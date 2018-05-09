закрыть
9 мая 2018, среда, 22:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел: РФ - угроза для США

1
  • 9.05.2018, 22:00
Джина Хаспел

Джина Хаспел может станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ.

Россия является одной из угроз для США. Об этом на слушаниях в комитете по разведке Сената США заявила кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел, передает «Радио Свобода».

Помимо прочего, она заверила, что если ей доверят руководство ведомством, то ЦРУ не возобновит практику ведения жестких допросов.

Ранее сообщалось, что Хаспел хотела снять свою кандидатуру с выдвижения на должность директора ЦРУ после сообщений о её причастности к пыткам, которым подвергались подозреваемые в терроризме.

Если Хаспел утвердят в должности, что она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ.


популярное за неделю

Мнение

Покушение на интернет
Покушение на интернет Валерий Карбалевич
Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец