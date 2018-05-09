Кандидат на пост главы ЦРУ Джина Хаспел: РФ - угроза для США 1 9.05.2018, 22:00

Джина Хаспел

Джина Хаспел может станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ.

Россия является одной из угроз для США. Об этом на слушаниях в комитете по разведке Сената США заявила кандидат на пост директора ЦРУ Джина Хаспел, передает «Радио Свобода».

Помимо прочего, она заверила, что если ей доверят руководство ведомством, то ЦРУ не возобновит практику ведения жестких допросов.

Ранее сообщалось, что Хаспел хотела снять свою кандидатуру с выдвижения на должность директора ЦРУ после сообщений о её причастности к пыткам, которым подвергались подозреваемые в терроризме.

Если Хаспел утвердят в должности, что она станет первой женщиной, возглавившей ЦРУ.