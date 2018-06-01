Экс-глава штаба Путина в третий раз возглавил рейтинг богатейших ректоров 1 1.06.2018, 10:23

Владимир Литвиненко

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Ректор Санкт-Петербургского горного университета за год увеличил свой доход на 26,9%.

Неизменная тройка

РБК составил рейтинг доходов ректоров государственных вузов, изучив их декларации за 2017 год. Третий год подряд самым богатым ректором России оказался ректор Санкт-Петербургского горного университета, бывший глава избирательного штаба Владимира Путина в Санкт-Петербурге Владимир Литвиненко. В 2017 году он заработал 248,3 млн руб. По сравнению с предыдущим годом доход Литвиненко вырос на 52,6 млн руб. (26,9%).

У Литвиненко зарплата ректора составляет лишь малую часть дохода — 5,7 млн руб. Главе Горного университета принадлежит 19,32% акций одного из крупнейших производителей химических удобрений «ФосАгро», он является вторым по величине совладельцем. В прошлом году Литвиненко увеличил свою долю, выкупив 4,81% акций у члена совета директоров Игоря Антошина.

В 1997 году Литвиненко руководил научным советом, где защитил кандидатскую диссертацию по теме «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» будущий президент Путин, в 2000, 2004 и 2012 годах ректор Горного университета возглавлял избирательный штаб Путина в Санкт-Петербурге.

Второе и третье места в рейтинге, как и в прошлом году, заняли ректор РАНХиГС Владимир Мау и ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев. В 2017 году они заработали 65,9 млн и 53,4 млн руб. соответственно. По сравнению с 2016 годом доход Мау вырос на 1,4 млн руб., у Синельникова-Мурылева — на 4,8 млн руб.

Оба ректора не указывают в декларациях источники дохода. Мау в РАНХиГС заработал 9,4 млн руб., сообщили в пресс-службе академии. «Остальные доходы связаны с исполнением обязанностей в советах директоров «Газпрома», Транскапиталбанка, «Северстали», а также в наблюдательном совете Сбербанка. Также часть годового дохода ректора составляет вознаграждение за научно-исследовательскую деятельность», — пояснили в пресс-службе.

Синельников-Мурылев в беседе назвал науку и преподавание основными источниками своих доходов. «Примерно пятую часть моих доходов я получаю как ректор. Подавляющую часть составляют доходы от научной и преподавательской деятельности. Оставшаяся небольшая часть — это проценты по вкладам в банках», — рассказал он.

Новички и резкие изменения

В топ-5 самых богатых ректоров также вошли главы МИИТ Борис Левин, заработавший в прошлом году 48,6 млн руб., и РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов — его доход составил 42,7 млн руб.

Ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий занял 16-е место, заработав в прошлом году 17,5 млн руб. Ректор Высшей школы экономики, депутат Мосгордумы Ярослав Кузьминов оказался на шестой строчке с доходом 29,9 млн руб. Садовничий за год поднялся на восемь позиций в рейтинге, Кузьминов — на пять.

Самый большой взлет в рейтинге у ректора Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Иван Артюхов — с 30-го до 17-го места. Его доход за год вырос на 31,4%, до 17,2 млн руб.

Самое большое падение — у руководителя Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Он переместился с 16-го места на 49-е, заработав в 2017 году почти в три раза меньше, чем годом ранее, — 8,6 млн руб.

В топ-25 богатейших ректоров 2017 года четыре новичка. Ректор Московского государственного гуманитарно-экономического университета Вагиф Байрамов заработал в 2017 году 19,2 млн руб. и занял 14-е место. Доход ректора Самарского государственного медицинского университета Геннадия Котельникова (20-е место) составил 15,4 млн руб. Бывший советник гендиректора корпорации «Роскосмос» Елена Катаева (21-е место) стала и.о. ректора университета СТАНКИН в августе 2017 года, официально вступила в должность 8 мая 2018 года. За прошлый год она заработала 15,2 млн руб. Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук заработал в 2017 году 13 млн руб. и попал на 24-ю строчку рейтинга.

Мужья и жены

Среди жен руководителей вузов самый высокий доход у супруги ректора СПбГУ Николая Кропачева — в прошлом году она заработала 86,2 млн руб. Ранее Кропачев не указывал в декларации информацию о супруге. Жена ректора задекларировала восемь нежилых помещений, две квартиры, два жилых дома и два земельных участка. В ее собственности четыре автомобиля: два Mercedes-Benz, Land Rover и Lexus.

Далее идет муж директора филиала МИРЭА в Ставрополе Ольги Бигдай — местный бизнесмен Борис Бигдай. Его доход в 2017 году составил 51,9 млн руб. Как указано в базе СПАРК, Бигдай руководит сельхозпредприятием «Октябрьское», владеет его акциями и еще четырьмя компаниями. Сфера деятельности — от выпечки хлеба до сдачи недвижимости в аренду и медицинских услуг. Супруги Бигдай вместе владеют медицинским центром «Первый Доктор».

На третьем месте — глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, супруга ректора Высшей школы экономики и депутата Мосгордумы Ярослава Кузьминова. В 2017 году она заработала 33,8 млн руб.

При этом самый большой семейный доход — у лидера рейтинга, ректора Санкт-Петербургского горного университета Литвиненко. Вместе с женой они заработали 270,1 млн руб. Доход Татьяны Литвиненко оказался самым низким за четыре года — 21,8 млн руб., в 2016-м она заработала почти 130 млн руб.

Источник дохода жены ректора не раскрывается. В ЕГРЮЛ она не значится как предприниматель, или совладелец, или руководитель юридического лица. Кропачевы заняли второе место по величине семейного дохода (более 103 млн руб.), супруги Бигдай — третье (74,8 млн руб.).

Тренер будущих губернаторов

Из проректоров больше всех в 2017 году заработал проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров — 118,4 млн руб. Среди сотрудников государственных вузов, обязанных подавать антикоррупционную декларацию, больше Комиссарова заработал только Литвиненко. Комиссаров работает в академии с 2009 года, проректором был назначен в 2017 году. Он также возглавляет Высшую школу государственного управления, которая организует тренинги с прыжками со скалы и гонками на лодках-драконах для президентского кадрового резерва.

Девять участников этого тренинга в 2017–2018 годах были назначены главами регионов. В 2011–2014 годах Комиссаров руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, потом был советником мэра. По данным СПАРК, проректор РАНХиГС остается совладельцем компании «Авторемонтные системы», которую основал еще в 1993 году, а также Тверского лакокрасочного завода. Зарплата проректора в 2017 году составила менее 3,4 млн руб.

На втором месте — проректор ВГИК им. С.А.Герасимова Майя Сакварелидзе. В 2017 году ее доход составил 33,8 млн руб., а годом ранее — всего 4,4 млн руб. Из декларации проректора пропала квартира в Черногории. В реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведений о бизнесе Сакварелидзе нет.

Третье место занял первый проректор Высшей школы экономики Леонид Гохберг. В прошлом году он заработал 30,8 млн руб. Информации о бизнесе Гохберга нет. ВШЭ не публикует сведения о зарплате руководства. Делать это университеты обязывает постановление правительства 2016 года. На запрос РБК представитель ВШЭ не ответил. В 2015 году зарплата Гохберга составила 7,1 млн руб.