Беларусь включена в «короткий список» МОТ: возможны санкции 5 1.06.2018, 10:43

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«Короткий список» – это перечень стран, где грубо нарушаются права наемных работников и профсоюзов.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич сообщил praca-by.info о том, что Беларусь теперь входит в так называемый «короткий список» Международной организации труда (МОТ). «Короткий список» – это перечень стран, где грубо нарушаются права наемных работников и профсоюзов. Беларусь включена в него наряду с Украиной, Алжиром и другими странами. Такое решение приняли представители конференции МОТ, которая проходит в Женеве.

Сессия МОТ рассмотрит «белорусский вопрос» 1 июня, решение появится в субботу или понедельник.

Формальным основанием для включения Беларуси в «короткий список» МОТ стали декреты №№ 29, 3 и 1.

– Беларусь включена в «короткий список» из-за декрета №29, который расценивается как применение принудительного труда.

Белорусское правительство настаивает, что никакого принудительного труда не практикуется. А как назвать ситуацию, если человек находит лучшую по условиям работу, но его не отпускают с прежнего места работы – до окончания трудового контракта остался месяц или год? И таких случаев немало, – говорит лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Сам Геннадий Федынич включен в состав делегации Глобального союза IndustriAll на сессию МОТ. Только 31 мая руководство IndustriAll получило уведомление от Следственного комитета Беларуси, что лидеру профсоюза РЭП как фигуранту уголовного «дела профсоюзов» запрещен выезд за границу.

Включение страны в «короткий список» – формальная процедура, но основанием для нее является грубое нарушение прав трудящихся и профсоюзов:

– Еще ни одной стране не объявляли «благодарность» за включение в «короткий список» МОТ. Попал в короткий список МОТ – чистым уже не выйдешь: ситуация в стране станет предметом рассмотрения на сессии МОТ, по результатам которого будет приниматься соответствующее решение, – пояснил Геннадий Федынич.