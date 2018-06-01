СМИ: Спецслужбы прослушивали телефон Серебренникова несколько лет 1 1.06.2018, 11:19

Кирилл Серебренников

Прослушка была санкционирована задолго до начала преследования режиссера.

Российские спецслужбы вели прослушку телефонных переговоров руководства "Седьмой студии" и режиссера Кирилла Серебренникова за несколько лет до возбуждения уголовного дела о хищении бюджетных средств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Официального подтверждения информации по этому поводу у "Интерфакса" нет.

"Прослушка телефонных переговоров Серебренникова, а также других лиц, имеющих отношение к руководству „Седьмой студии“, была санкционирована задолго до возбуждения уголовного дела и велась в течение нескольких лет", — заявил источник издания.

Он не стал уточнять, когда именно началась прослушка, заявив лишь, что это произошло после того, как в правоохранительные органы поступили первичные материалы о о нарушениях в финансовой деятельности "Седьмой студии". Какая часть из материалов, полученных результате прослушки, попала в доказательную базу следствия по делу, собеседник агентства не рассказал.

Также сообщается, что оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й службы ФСБ.

Адвокаты фигурантов не комментируют материалы дела, так как дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия. При этом, адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов на заседании 30 мая упоминал, что в деле есть данные о прослушивании.