Жители Малайзии решили сами выплатить гигантский госдолг 1.06.2018, 11:39

За день было собрано 3 миллиона долларов.

Новое правительство Малайзии, пришедшее к власти в мае 2018 года, придумало, как облегчить долговое бремя, лежащее на бюджете страны. Для этого оно предложило всем патриотично настроенным гражданам скинуться по чуть-чуть. Как ни странно, пока получается неплохо, пишет medialeaks.ru.

Новому премьер-министру Малайзии доктору Махатхиру Мохамаду 92 года, но он во всём следует за молодёжью. На заседаниях правительства его можно застать делающим селфи, в начале предвыборной кампании он завёл инстаграм и твиттер, и даже, как писал сайт Free Malaysia Today, интересовался у подписчиков, что значит ROTFLMAO (если что, это значит буквально: «Валяюсь на полу, смеюсь так, что задница отваливается»).

Правительство от бывшей оппозиции впервые за 61 год пришло к власти в Малайзии 10 мая 2018 года. Ему досталось много проблем от предшественников: громкие антикоррупционные дела, в том числе против бывшего главы государства, экономическая стагнация, а главное — гигантский правительственный долг, который за последние 15 лет вырос в четыре раза.

Как пишет издание The Straits Times, на конец второго квартала 2018 года объём долга составлял больше 60 процентов от ВВП страны — больше 251 миллиарда американских долларов. За решение этой проблемы взялся новый министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг, и способ ему подсказала одна неравнодушная гражданка.

Всё началось с того, что женщина по имени Шазаирна Бакти запустила сбор средств на краудфандинговой платформе GoGetFunding в пользу правительства Малайзии. Она попросил всех неравнодушных людей скинуться на оплату непомерного долга. Шазаирна поставила целью собрать 100 тысяч долларов и даже собрала 3 600 за несколько дней, но потом остановила сбор.

Зато министр финансов обратил внимание на инициативу и вывел её на новый уровень. Теперь пожертвования собирают в специальный «Фонд надежды Малайзии» (Tabung Harapan Malaysia). Граждане активно начали делать взносы и за первые 24 часа собрали больше 7 миллионов ринггитов — это 2,35 миллиона долларов. Не хватает ещё 250 с лишним миллиардов, но это только начало.

Правительство считает, что важны не только деньги сами по себе (хотя они очень важны), но и патриотический подъём, который вызывает акция по сбору средств. Он может повлиять на настроение населения, а как следствие — через рынок труда и производительность — на экономику всей страны. И, возможно, правительство право.