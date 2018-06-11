закрыть
11 июня 2018, понедельник, 15:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Гомеле повесилась мать двоих детей

7
  • 11.06.2018, 14:42
  • 1,756

Она год не могла найти работу по специальности.

Перед смертью женщина написала предсмертную записку.

Как стало известно «Сильным новостям», трагедия произошла вчера, в воскресенье 10 июня, в промежутке с 17.00 до 20.00 часов, в доме № 39 по улице Волгоградской.

Женщина 1974 года рождения, мать двоих детей, повесилась у себя дома, в спальне.

Причины такого шага предстоит выяснить следствию. Однако уже известно, что гомельчанка проживала с мужем и двоими детьми. Соседи рассказывают, что семья была не просто полной: ее характеризуют как образцовую. Никто никогда не слышал, чтобы супруги не то, чтобы ругались, но и даже разговаривали на повышенных тонах.

В то же время, известно, что в последнее время женщина пыталась найти работу, но ее старания не приводили к успеху — трудоустроиться по специальности гомельчанке не удавалось минимум год. Возможно, это стало одной из причин депрессии и последующей трагической развязки.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч