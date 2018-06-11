Украинец сравнил автомобильную жизнь в Беларуси и на родине 11.06.2018, 22:08

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Автолюбитель из Украины провел параллели между двумя странами.

Юрий переехал из Запорожья в Беларусь в 2014-м. Связь с родиной он не теряет, поэтому в курсе автомобильной жизни в Украине и может проводить параллели между двумя странами, пишет abw.by. Автомобильный парк, дороги, топливо - сравнение всегда в пользу Беларуси?

- Украинский автопарк - какой он?

- Это или очень дорогие новые автомобили премиальных марок от немецкой "тройки", Porsche, Jaguar, или совсем уж дешевые модели вроде ЗАЗ Lanos, Sens, нередко купленные в кредит с расчетом на многолетнюю эксплуатацию. Российских машин нынче немного, а "Таврии" уже отживают свой век, они уже больше по селам разъехались, хотя, конечно, еще присутствуют на украинских дорогах. У нас в семье вторая машина как раз "Таврия" 2004 года, еще карбюраторная.

- Причина такой ситуации - разрыв между доходами населения?

- Да. У нас или очень бедные, или очень богатые. Все очень любят приводить в пример Киев, как там все здорово. Но есть туристические центры - тот же Киев, Львов. А есть другие областные центры, где нет туризма, а люди живут за счет сельского хозяйства или еще чего-то. Промышленности, в том числе автомобильной, в Украине сейчас, считайте, нет. В Запорожье ведь крупный автомобильный завод… был! В прошлом году ходила такая шутка: "В первом квартале 2017 года АвтоЗАЗ обогнал Bugatti по количеству произведенных автомобилей: сделал пять против четырех…"

По уровню доходов по стране большая разбежка. Хорошие деньги платят в Киеве, туда многие стараются уехать. Но в регионах, в том же Запорожье, все гораздо печальнее. Например, моя мать зарабатывает 150 долларов. Я знаю много людей, которые работают на предприятиях и получают примерно столько же. Конечно, есть люди, которые зарабатывают очень неплохо. И на официальную статистику смотреть нечего: она вообще ничего не скажет, потому что практически все предприятия официально платят по минимуму, а остальное - в конвертиках. Там это происходит массово.

- Тем не менее на украинских дорогах достаточно много свежих иномарок…

- Сейчас, конечно, рынок изменился. И это не только те машины, которые массово пригоняли из Европы по временному ввозу. Это в основном старые дешевые машины, которыми заменяют всякие "жигули". Люди их ввезли "по доверенности", никуда на них выезжать уже не будут, им этих иномарок хватит еще лет на десять. Часть этих машин ездит и пока будет ездить, часть пошла или скоро пойдет на запчасти.

А сейчас по упрощенной системе можно ввезти машины Евро-5 и выше. И конечно, много кто пытается воспользоваться этой возможностью, чтобы обновить свой автомобиль. Например, знакомые не так давно купили Passat B7. Но это вариант опять же для тех, у кого деньги есть. У кого нет, все равно будут "донашивать" Lanos и "Таврию".

В этом году был отменен акциз и ввозной налог на электромобили. Но и без этого в Украине очень много "электричек". Мы когда ездим в Одессу через Киев, то и дело видим Lifan, Ampera, Tesla - по сравнению с Минском их в украинской столице гораздо больше.

- Получается, что по сравнению с украинским белорусский парк более "пожилой" и "поношенный"?

- Я когда в 2014 году сюда приехал, меня удивило состояние местного автопарка: я считал, что в столице машины должны быть более свежие. Не знаю, с чем это связать, что люди не стремятся обновлять свой транспорт…

- А есть ли отличия в отношении к технике белорусских и украинских автовладельцев?

- Можно сказать, что украинские автолюбители более трепетно относятся к своим машинам. Для тех, кто покупал автомобиль в кредит, это выстраданное приобретение. Люди планируют ездить на этой машине долго, даже не 10 лет. Предыдущая "Таврия" была у нас в семье с 1990-го по 2009 год - 19 лет! И это вовсе не единичный пример. Скажем, добрая половина небогатых украинцев так к этому вопросу подходит: человек с таким трудом накопил на автомобиль и понимает, что ездить на нем долго, поэтому старается за ним ухаживать.

- А если сравнивать уровень сервиса?

- По сравнению с Беларусью в Украине больше развит ремонт двигателей, диагностика. Знаете почему? Поменять двигатель не так просто, потому что его номер заносится при регистрации в базу МРЭО. С 2015 года ситуация улучшилась, но все равно регистрационные действия по автомобилю, если номер его двигателя не совпадает с данными базы, сопряжены с бюрократическими трудностями. Так что просто "махнуть" двигатель на другой, если с ним возникли проблемы, украинцы не спешат - чинят, что только можно!

И вообще доступ к б/у агрегатам и запчастям меньше, чем у белорусов, потому что не было в Украине такого массового ввоза из Европы машин на разборку. Сейчас-то машины поехали, а раньше были проблемы с б/у запчастями. Когда я несколько лет назад впервые попал на авторынки "Малиновка" и "Ждановичи", то был поражен: сплошное поле с запчастями! В Украине такого тогда не было. "Донорами" выступали битые или оставшиеся без документов машины, но таких было достаточно мало.

- Но при этом белорусские машины более "уставшие"?

- Нельзя говорить огульно, есть же разные примеры. Хотя в целом белорусский парк сейчас кажется изрядно "поношенным". Особенно если говорить про состояние кузовов. То, что машины находятся в худшей сохранности, наверное, связано еще и с тем, что в Беларуси, по крайней мере в Минске, зимой используют больше реагентов. Это очень сильно "убивает" кузов.

В Запорожье мы дорожные службы видели в лучшем случае раз в году. Конечно, это еще связано с тем, что климат там гораздо мягче, но и сами службы после снегопадов не спешат выезжать на дороги. В основном снег просто раскатывается и "устраняется" сам по себе. С одной стороны, это более опасно, с другой - водители ездят аккуратнее в этот период. Я даже не знаю, что лучше. Ездить по скользкой дороге страшно, а если чистят как у вас, то жалко машину, которая страдает от реагентов.

- Но дороги-то у нас лучше?

- Здесь тоже встречаются разбитые дороги... Но когда я еду в Запорожье, разница видна, и она не в пользу украинских "направлений", где можно вообще остаться без колес и подвески. Но повторюсь: здесь тоже дороги разного качества. Еще в 2013 году, когда мы просто приезжали с женой как туристы, нас удивило состояние второстепенных и проселочных дорог: где-то неожиданно хорошие, а где-то очень плохие. Как-то ехали по навигатору сначала по приличному асфальту, потому вдруг чуть ли не по гравию - и снова выскочили на хорошее покрытие. Хотя по навигатору это все одна дорога была!

- А как насчет топлива?

- Приведу пример. Когда еще жил в Запорожье, при пробеге 40 тысяч километров достал из своей машины топливный насос, посмотрел на сетку. Она была черная, практически полностью забитая. Неудивительно, что насос начал гудеть! Вся колба - в желто-коричневом налете, что говорило о железосодержащих присадках. На пробеге 80 тысяч еще одну сетку поменял. И каждый раз наблюдал коричневую колбу. А когда пробег был 120 тысяч, переехал в Беларусь. Проехал 30 тысяч километров, решил поменять сеточку. Достаю колбу, а она белая, сетка чистая!

То есть качество топлива на украинских и белорусских заправках вообще нельзя сравнивать! Если в Украине это топливом можно назвать очень относительно, даже последние годы я не вижу сильного улучшения, то в Беларуси, заправляясь практически на любой АЗС, ты ну процентов на 90 можешь быть уверен, что топливо соответствует стандартам. Есть в Беларуси заправки, на которых мы сталкиваемся с "косяками": то ли некачественная партия топлива, то ли что-то случилось на самой заправке - разбавили, плохо танк почистили. На сервисе есть нарекания на определенные заправки. Но это скорее исключение, а в Украине - правило.