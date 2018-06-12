Рада БНК: Будем бороться за права людей всеми мирными средствами 5 12.06.2018, 16:43

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Режим Лукашенко нарушает права белорусов.

В Минске состоялось очередное заседание Рады Белорусского Национального Конгресса. Представители общенациональных организаций и региональных коалиций обсудили ситуацию в стране и приняли соответствующее заявление, которое в «Фейсбуке» опубликовал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев:

Заявление Рады БНК

Режим нарушает права людей!

Рада Белорусского Национального Конгресса констатирует, что правящий режим продолжает и совершенствует политику нарушения прав человека, гарантированных Конституцией.

Нарушаются права на честный суд, на равенство субъектов экономики, на защиту частной собственности. Это делает экономику непривлекательной для инвестиций, ограничивает хозяйственную инициативу. В результате экономическая ситуация остается сложной, а в большинстве регионов - бедственной. Сокращается количество рабочих мест, снижаются зарплаты. Пенсии обеспечивают лишь выживание, а не нормальную жизнь. Беларусь стала одной из трех самых бедных стран Европы - вместе с воевавшие Молдовой и воюющей Украиной.

Нарушаются права трудящихся, преследуются независимые профсоюзы. Полтора миллиона белорусов вынуждены искать работу в других странах. Пустеют целые регионы. Беларусь теряет экономически активное население, а вместе с ним - и будущее.

Власть делает очередную попытку ввести антиконституционные поборы с безработных, чтобы заставить людей работать за копейки на контрактной цепи и под наблюдением идеологов. Под действие соответствующего декрета может попасть большинство из работающих за рубежом белорусов. Вводится всеобщая электронная система контроля за трудоспособными гражданами страны, которая неизбежно будет использована для политического контроля над обществом и репрессий.

В поисках легких и преступных доходов режим, нарушая экологические права людей, начал размещать на нашей земле вредные производства. Протесты общественности против опасных производств подавляются, или игнорируются.

Власть пренебрегает даже вековыми традициями белорусского народа: при ее содействии происходит надругательство над памятью тех, кто погиб из-за большевистских репрессий и похоронен и Куропатах под Минском, под Витебском, Оршей и других местах многострадальной Беларуси.

Режим грубо нарушает права граждан на гарантированные Конституцией мирные собрания и демонстрации, присвоив себе право разрешать или не давать их проведение. Несанкционированные режимом мирные акции жестоко подавляются. Привычными стали пытки задержанных активистов. Вернулась практика карательной психиатрии.

Нарушается право на получение объективной информации. Заблокирован самый массовый общественно-политический интернет-ресурс «Хартия-97», а также ряд других сайтов - в том числе сайт Белорусского Национального Конгресса. Подвергается давлению деятельность независимых блогеров. Привычными стали аресты и суды над журналистами «Белсата». Оказывается негласное воздействие на руководство и журналистов, чтобы заставить их к нужному власти освещению событий.

Системные нарушения прав человека в Беларуси стали возможными из-за выхода власти из-под контроля общества. Ситуация в стране является результатом превращения ключевого право граждан - право на честные выборы - в полную фикцию. Белорусский Национальный Конгресс будет продолжать борьбу за права людей, используя в этой борьбе все мирные средства - в том числе публичные акции протеста.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!

12 июня 2018 года,

Минск