Самый большой детдом Беларуси официально решено закрыть 12.06.2018, 21:26

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Начат сбор подписей за его сохранение.

В деревне Большие Лётцы под Витебском есть самый большой в стране детский дом — 84 воспитанника и около сотни человек персонала. О печальной ситуации, которая там сложилась, мы писали. Про то, что детдом собираются закрыть, говорили давно — и на днях принято соответствующее формальное решение. Позиция работающих здесь людей однозначна: придется рвать по живому; для детей, которых разбросают по другим интернатам, это очередное предательство. Опубликовали петицию.

У этого учреждения есть особенности. Дети живут «семьями» по 10—12 человек, состоящими, как правило, из братьев и сестер. Заботятся о них воспитатели, мужчина и женщина, по аналогии с папой и мамой (40% — супруги). Главное, чего опасаются теперь педагоги, это то, что «семьи» будут разбиты, а братья и сестры при перераспределении могут оказаться в разных местах.

В петиции, в частности, сказано:

«Управлением образования Витебского облисполкома решен вопрос о закрытии Великолетчанского детского дома и закрытии школы, расположенных в деревне Большие Лётцы Витебского района. Часть детей планируют устроить в приемные семьи, остальных перевести в другие детские дома. По мнению местных властей, детям в приемных семьях будет комфортнее, т. к. условия их проживания будут максимально приближены к домашним. Материальная сторона решения о закрытии детдома — отсутствие бюджетного финансирования на его содержание...»

Работники детского дома отмечают, что при принятии решения не учтено желание детей.

«...Кто же понесет ответственность за нормальное психоэмоциональное состояние детей, так отчаянно не желающих покидать ставший родным детский дом с его воспитателями? Сможет ли заменить приемная семья профессиональный подход высокообразованных педагогов с многолетним стажем?» — задаются вопросами составители петиции.

Главное требование авторов петиции — отменить решение о закрытии местной школы и детского дома. Собранные подписи планируется направить в администрацию Лукашенко и Министерство образования.