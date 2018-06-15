Базу «тунеядцев» начнут формировать уже с 1 сентября

Базу «тунеядцев» начнут формировать уже с 1 сентября7
- 15.06.2018, 13:43
- 1,153
Получить информацию о «тунеядцах» смогут все госорганы.
С 1 сентября 2018 года на Едином портале электронных услуг появится новая услуга - передача персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, пишет «Ежедневник».
Как сообщил Национальный центр электронных услуг, база будет формироваться на основе данных Министерство труда и социальной защиты, которое будет являться и владельцем услуги.
Получить услугу смогут все госорганы, для этого нужно заключить соответствующий договор, организовать канал связи с пропуском не менее 1 Мб/с, а также приобрести сертификат управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи.
Сама электронная база тунеядцев будет сформирована к 1 декабря 2018 года.