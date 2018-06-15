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Базу «тунеядцев» начнут формировать уже с 1 сентября

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  • 15.06.2018, 13:43
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Получить информацию о «тунеядцах» смогут все госорганы.

С 1 сентября 2018 года на Едином портале электронных услуг появится новая услуга - передача персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, пишет «Ежедневник».

Как сообщил Национальный центр электронных услуг, база будет формироваться на основе данных Министерство труда и социальной защиты, которое будет являться и владельцем услуги.

Получить услугу смогут все госорганы, для этого нужно заключить соответствующий договор, организовать канал связи с пропуском не менее 1 Мб/с, а также приобрести сертификат управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи.

Сама электронная база тунеядцев будет сформирована к 1 декабря 2018 года.


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