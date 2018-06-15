Рада БНК: Требуем немедленно прекратить строительство аккумуляторного завода под Брестом 15.06.2018, 18:39

Расположение незаконных вредных производств на территории Беларуси недопустимо.

Рада Белорусского Национального Конгресса выступает в поддержку десятков тысяч брестчан уже несколько месяцев требующих прекращения строительства опасного для окружающей среды завода аккумуляторных батарей, который возводит китайская фирма для компании iPower всего в 7 километрах от города, сообщает сайт БНК bnknews.org.

- В результате независимых проверок и исследований, проведенных активистами кампании против завода, обнаружились многочисленные нарушения в процедуре разрешения местных властей на строительство этого объекта, - говорится в заявлении Рады БНК, принятом 13 июня. - Также была обоснована вредность процесса производства завода АКБ для окружающей среды и жителей близлежащих деревень и самого Бреста. Были вскрыты факты нарушения экологических норм и негативного воздействия на здоровье людей уже существующими заводами АКБ компании iPower в Белоозерске и Пинске.

В связи с этим Рада БНК требует:

1. Немедленного прекращения строительства завода АКБ iPower под Брестом.

2. Создание независимой комиссии с участием независимых экологических экспертов, местных жителей, активистов, представителей СМИ, которые принимали участие в кампании против строительства завода АКБ с целью всестороннего обсуждения всех аспектов целесообразности строительства этого объекта.

3. Независимой проверки всех объектов iPower на территории Беларуси, как уже построенных, так и готовящихся к строению.

4. Привлечения к ответственности должностных лиц, которые, нарушая и манипулируя законодательством, давали разрешение на строительство и работу заводов компании iPower.

- Прекращение строительства завода АКБ под Брестом будет первым шагом в организации народного контроля за другими экологически вредными проектами, которые диктаторский режим располагает в Беларуси в поисках легких денег, - говорится в заявлении.