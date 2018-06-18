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Фотофакт: Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне песчаной бури

  • 18.06.2018, 13:15
Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Seán Doran

Curiosity исследует Красную планету с 2012 года.

Вездеход Curiosity продолжает свое путешествие по Марсу. На прошлой неделе устройство оказалось возле бушующего на Красной планете песчаного шторма и сделало неподалеку от него фотографию. Снимком поделился пользователь Flickr Шон Доран.

Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS / Seán Doran

Другому марсоходу, Opportunity, сейчас не до селфи: песчаная буря задела инопланетный вседорожник. Ровер застрял в песках, а батареи практически разрядились — летающие по Марсу песчинки не позволили солнечным лучам попасть на панели вездехода. В результате Opportunity потерял связь с Землей, но в NASA надеются, что марсоход удастся оживить.

Принцип создания Curiosity селфи без «руки» в кадре показан здесь:

Curiosity колесит по Марсу с 2012 года, а Opportunity работает на Красной планете с 2004 года.


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