Фотофакт: Марсоход Curiosity сделал селфи на фоне песчаной бури
- 18.06.2018, 13:15
Curiosity исследует Красную планету с 2012 года.
Вездеход Curiosity продолжает свое путешествие по Марсу. На прошлой неделе устройство оказалось возле бушующего на Красной планете песчаного шторма и сделало неподалеку от него фотографию. Снимком поделился пользователь Flickr Шон Доран.
Другому марсоходу, Opportunity, сейчас не до селфи: песчаная буря задела инопланетный вседорожник. Ровер застрял в песках, а батареи практически разрядились — летающие по Марсу песчинки не позволили солнечным лучам попасть на панели вездехода. В результате Opportunity потерял связь с Землей, но в NASA надеются, что марсоход удастся оживить.
Принцип создания Curiosity селфи без «руки» в кадре показан здесь:
Curiosity колесит по Марсу с 2012 года, а Opportunity работает на Красной планете с 2004 года.