Белорусы, которые сражались за Украину 1 19.06.2018, 11:54

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В «Книге памяти погибших за Украину» есть Герои-белорусы.

В «Книге памяти погибших за Украину», среди прочих, можно найти фотографии и краткую информацию о белорусах, погибших во время антитеррористической операции в Украине, передает «Радыё Рацыя».

На сайте можно увидеть фотографии погибших Героев, узнать о месте и обстоятельствах смерти, данные о наградах, а также о месте захоронения.

Александр Будько "Шустрый", Гомель (07.07.1973 — 17.11.2014)

Погиб 17 ноября 2014 года во время выезда за телами погибших военнослужащих, в районе города Дебальцево. Автомобиль, в котором находился Александр, подорвался на противотанковом радиоуправляемом фугасе в районе села Орлова-Ивановка, Шахтерский район, Донецкая область.

Олег Веренич "Леший", Лунинец (21.06.1984 — 09.09.2016)

Погиб 9 сентября 2016 года на передовых позициях батальона, в районе города Марьинка (Донецкая область) в результате подрыва на взрывном устройстве.

Василий Гончаренко "Вагон", Новогрудок (16.12.1972 — 31.08.2014)

Умер 31 августа 2014 года от болезни и ошибочного диагноза.

Дмитрий Казачонок, д. Застенки, Дубровенский район (31.10.1994 — 07.05.2015)

Погиб 7 мая 2015 года возле полудня в результате минометного oбстрeла российскими боевиками позиций бригады на оборонительных рубежах около поселения Луганское (Донецкая область).

Олег Подоровский "Снежок" / "Анубис", г. Брест (30.07.1984 — 03.11.2016)

Тяжело заболел осенью 2015 года, целый год боролся с нeдугoм. Умер в больнице Днепра.

Юрий Сoкoлачко, д. Ласточки, Кобринский район (29.06.1971 — 28.09.2014)

Погиб 28 сентября 2014 года в Донецком аэропорту в результате попадания снаряда в БТР.

Игорь Турков "Партизан", Новополоцк (07.02.1966 — 12.02.2015)

Погиб 12 февраля 2015 во время проведения "зачистки" территории от остатков незаконных вооруженных формирований в селе Логвинова, что на трассе Дeбальцeвo - Артемовск.

Единственный гражданин Беларуси среди них - это Алесь Черкашин "Тарас", г. Брест, (27.09.1982 - 28.08.2015).

Умер 28 августа 2015 года в Запорожской больнице от тяжелых осколочных ранений, которые получил 10 августа 2015 года в бою около села в Донецкой области.