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Убыточным АПК выделят $30 миллионов на трактора и комбайны

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  • 19.06.2018, 13:24

В «битве за урожай» продолжают пропадать народные деньги.

Республиканский бюджет выделит местным бюджетам дополнительно 60 млн рублей (30 млн долларов) для погашения задолженности сельхозпредприятий перед Минскими автомобильным и тракторным заводами за поставленную в 2015 году технику, пишет «Ежедневник».

В соответствии с указом президента N231 от 12 июня 2018 года, господдержка выделяется в виде бюджетных кредитов под 1% годовых до 31 декабря 2020 года.

Всего деньги получат порядка 300 организаций АПК. В указе приведен их перечень с указанием конкретных сумм каждому. Средства распределят облисполкомы.

Указом также предусмотрена персональная ответственность за своевременный возврат областным бюджетам выделенных средств.


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