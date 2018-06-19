Что известно о помилованном Лукашенко руководителе Солигорска 1 19.06.2018, 15:25

Александр Римашевский

Фото: lider-press.by

Новой должностью в колхозе Александра Римашевского не удивишь.

Помилованный Лукашенко экс-глава Солигорского района Александр Римашевский получил должность директора государственного сельхозпредприятия «Радостовский», сообщает tut.by.

«Салідарнасць» собрала несколько любопытных фактов о помилованном руководителе Солигорска и колхозе, который он возглавил.

Начинал помощником комбайнера

Новой должностью Александра Римашевского вряд ли удастся удивить. Старшеклассником он работал помощником комбайнера, студеном сам работал на комбайне. После окончания Белорусского института механизации сельского хозяйства начал карьеру в родной деревне Камень Копыльского района. Заведовал мехдвором, затем прошел путь от главного инженера до руководителя хозяйства. Перед назначением в Солигорск исполнял обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Слуцкого райисполкома.

В 2006-м был награжден медалью «За трудовые заслуги», о чем напомнил в суде в конце прошлого года.

Дояр с характером бульдозера

В Солигорске экс-руководитель за десять лет работы заработал репутацию человека крутого нрава, за что получил прозвище Бульдозер.

За активное насаждение в районе молочно-товарных ферм чиновника также прозвали Дояр.

— Когда приезжал в хозяйство, обувал резиновые сапоги, закатывал рукава — и вперед идет по ферме, ничем он не отличался от простого колхозника, — рассказывали порталу Naviny.by после ареста работники одного из хозяйств Солигорского района.

Помог доярке после публикации в «Салідарнасці»

В 2011-м после публикации в «Салідарнасці» доярка Виктория Евстегнеева из деревни Старые Терушки Солигорского района переехала из полуразвалившейся хибары в «президентский домик».

По словам Виктории, публикацию в «Салідарнасці» обсуждали на совещании у председателя Солигорского райисполкома.

— Как мне рассказали, на исполкоме Александр Римашевский, глава района, пригрозил нашему председателю хозяйства, что уволит его, если не решит мой жилищный вопрос, — рассказала тогда доярка.

ОАО «Радостовский» находится в поселке Радостово Дрогичинского района. Здесь в 1964-м родился нынешний глава КГБ Валерий Вакульчик. Этой весной он работал здесь на субботнике.

До преобразования в июле 2003-го в сельскохозяйственный производственный кооператив «Радостовский» предприятие являлось колхозом «Красный партизан» (с 1959-го).

Открытым акционерным обществом «Радостовский» стал в 2016-м.

ОАО «Радостовский» – коммерческая организация, основной целью деятельности которой является осуществление производственной деятельности с целью производства животноводческой и растениеводческой продукции, оказания услуг, получения прибыли для собственного развития производства, улучшения условий труда и быта членов трудового коллектива (из информационного меморандум ОАО «Радостовский»).

В предыдущие годы хозяйство демонстрировало не самые впечатляющие успехи в плане прибыли. Согласно отчету за 2017-й, ситуация несколько улучшилась: чистая прибыль ОАО выросла до 168 тысяч рублей (11 тысяч рублей в 2016-м).