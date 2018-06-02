Главный архитектор Бобруйска, которого судят за взятки, отрицает свою вину 1 2.06.2018, 8:41

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Артур Дарашкевич

Фото: komkkur.by

В СК утверждают, что взятки давались вещами – мобильными телефонами и алкоголем.

1 июня в суде Чериковского района состоялось первое заседание по делу начальника управления архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома Артура Дарашкевича.

Как рассказала «Бобруйскому курьеру» секретарь Чериковского суда, в первый день были допрошены четверо свидетелей по делу.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на слова судьи суда Чериковского района Александра Кравченко, двое из допрошенных – это те, кто якобы давал взятки Дарашкевичу, ещё двое – свидетели. Также по словам судьи, главный архитектор свою вину не признаёт и показания будет давать только после допроса всех свидетелей.

Суд продолжится в понедельник, 4 июня, в 10.00. Как сообщила секретарь суда, будут допрашиваться новые свидетели.

Артур Дарашкевич на время суда находится в ИВС города Черикова.

Начальника отдела архитектуры и градостроительства Бобруйского горисполкома Артура Дарашкевича сотрудники ОБЭП задержали 14 ноября 2017 года.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым должностным положением и получение взятки повторно либо путём вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору).

Санкция ч.2 ст.430 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности и заниматься определёнными видами деятельности.

Следствие выявило якобы три эпизода получения взятки от представителей юридических лиц – в виде товарно-материальных ценностей – в обмен на благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию главного архитектора.

«В одном случае предметом интереса обратившихся к нему было согласование проектной документации, в двух других – подписание актов приемки объектов при окончании строительства. Взятки давались вещами – мобильными телефонами и алкоголем на общую сумму в размере 660 рублей», – рассказывал ранее журналистам следователь по особо важным делам Бобруйского межрайонного отдела следственного комитета Сергей Коваленко.

30-летний Артур Дарашкевич занимал должность главного архитектора Бобруйска с 2015 года. Летом 2017 года он проходил в качестве свидетеля по делу бывшего председателя бобруйского горисполкома Андрея Коваленко. Дарашкевич давал показания по эпизоду с переводом квартир из жилого в нежилой фонд.