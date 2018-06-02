Беларусь строит собственную станцию в Антарктиде 5 2.06.2018, 11:35

Источник: onliner.by

С ледового континента недавно вернулась уже 10-я по счету белорусская экспедиция.

Беларусь изучает просторы Антарктиды с 2006 года, а с 2015-го ведет строительство собственной антарктической станции. Страна стремится получить статус консультативной стороны в международном Договоре об Антарктике, который дает право участвовать в разработке и принятии решений, касающихся настоящего и будущего этого перспективного региона, пишет БелТА.

С ледового континента недавно вернулась уже 10-я по счету белорусская экспедиция. О результатах работы, проведенных исследованиях и дальнейших планах белорусских полярников рассказал БелТА начальник экспедиции Алексей Гайдашов.

Белорусские полярники во время антарктических экспедиций на первых порах жили в предоставленных российскими коллегами зданиях в районе горы Вечерней. Эти сооружения остались там еще с советских времен и уже не отвечали современным требованиям. Потому строительство собственной антарктической станции было необходимо, чтобы обеспечить условия как для быта, так и для эффективной работы белорусских полярников.

Во время 8-й антарктической экспедиции был смонтирован первый объект станции - трехсекционный модуль управления связи и навигации. Во время 9-й белорусские полярники начали монтаж второго объекта - восьмисекционного лабораторно-жилого модуля: установили платформу, смонтировали первую секцию. А во время 10-й экспедиции - ввели в эксплуатацию три новые секции.

Таким образом, уже смонтирована половина конструкций второго объекта - четыре секции из восьми, в том числе научная лаборатория, две жилые секции и санитарно-гигиеническая.

"Очень важно, что в этом сезоне у нас появилась первая научная лаборатория белорусской постройки в Антарктиде. Она предназначена для изучения физики атмосферы. Это современная лаборатория, оснащенная всем необходимым для проведения научных наблюдений", - рассказал Алексей Гайдашов.

Белорусские полярники планируют в ближайшие годы перейти к круглогодичным наблюдениям, остаться на зимовку в Антарктиде. Для того чтобы это стало возможным, им предстоит сделать еще очень многое. Самое главное - завершить строительство второго объекта Белорусской антарктической станции. Планируется, что в ближайшие два года эта цель будет достигнута.

"В состав этого восьмисекционного модуля будет входить очень важный объект - медицинский амбулаторно-хирургический блок. Нельзя оставаться на зимовку в Антарктиде без оборудованного медблока - это просто авантюра", - подчеркнул начальник экспедиции.

Еще один важный вопрос - энергоснабжение. Полярники в процессе подготовки к первой зимовке планируют смонтировать в Антарктиде дизельную электростанцию.

"Нужно обеспечить нашу антарктическую станцию более мощными силовыми агрегатами - в дополнение к уже имеющимся. Одно дело - отработать сезон и вернуться, совсем другое - зимовать в Антарктике. Это требует тщательной подготовки", - отметил Алексей Гайдашов.

В следующем году белорусские полярники планируют смонтировать вторую научную лабораторию - климатическую и метеорологическую.

"Мы сейчас стремимся оснастить Белорусскую антарктическую станцию приборами, сертифицированными Всемирной метеорологической организацией. Таких, к сожалению, единицы. Поэтому сейчас стоит вопрос о привлечении инвестиционных фондов для приобретения такой метеостанции, которая будет через спутник передавать информацию в ВМО", - добавил начальник экспедиции.

Научные исследования

Этот антарктический сезон выдался очень сложным по метеоусловиям. "Мы пережили ветер порывами до 61 м/с в этот сезон. Такие ураганные ветра для этой местности редкость, тем не менее, такое случается. Главное, что конструкции Белорусской антарктической станции успешно выстояли. Конструкции и технологические системы выдержали порывы ветра, их надежность проверена на практике. Значит, та концепция, с которой мы подходили к ее строительству, и заложенные в ней требования оправдались полностью", - уверен Алексей Гайдашов.

Несмотря на все трудности, очередная антарктическая экспедиция оказалась очень продуктивной по научным исследованиям и техническим работам. Антарктический сезон у белорусских полярников в этот раз был достаточно продолжительным, он длился четыре месяца - с начала декабря до конца марта. Последняя экспедиция такой длительности была в 2009 году.

"После этого были более короткие периоды пребывания в Антарктике, или же нам приходилось по логистическим причинам переезжать на другие станции, российские, и проводить там научные исследования. В этот раз мы работали на своей станции и с успехом выполнили поставленные задачи. Поэтому я с уверенностью смотрю в будущее и думаю, что через год-два мы сможем переходить к зимовочным мероприятиям", - заявил начальник экспедиции.

Белорусские полярники впервые использовали формулу авангардной группы. Еще до прихода груза группа участников экспедиции была доставлена в Антарктиду. Месяц они работали автономно, готовились к приходу корабля, развернули научные исследования. После прибытия груза полярники смогли провести необходимые работы оперативно, на уже подготовленных площадках.

Научные наблюдения во время экспедиции проводились по всем пяти научным направлениям, которые заложены в государственной программе. Это мониторинг озонового слоя, физика атмосферы, биологические, геофизические исследования, метеорология и климатология. Также велась работа в интересах национальной космической программы.

Полярники провели шесть зачетных сеансов для калибровки оптической аппаратуры БКА. Научный груз - пробы, образцы, материалы, результаты научных наблюдений - еще не доставлен в Беларусь. Корабль с грузом прибудет в Санкт-Петербург 6 июня. Затем будет проводиться обработка данных, и через два-три месяца ожидаются первые результаты.

"На самом деле, экспедиция - это только верхушка айсберга. В этой работе задействованы сотни и даже тысячи ученых, специалистов из различных министерств и ведомств. Это целенаправленная, многолетняя работа, которую возглавляет Академия наук", - добавил Алексей Гайдашов.

Итоги 10-летней работы и планы на будущее

Участники первых белорусских экспедиций жили в старых сооружениях, в некомфортных бытовых условиях, проводили наблюдения вручную.

"Но все это уже осталось позади. За эти десять лет сделаны качественные шаги вперед. Все научные наблюдения, процессы жизнедеятельности автоматизированы, проведены значимые исследования, построены новые здания и сооружения. Мы теперь пользуемся всепогодными приборами, большинство из которых сделаны в Беларуси усилиями отечественных ученых. Строительство станции будет продолжаться, чтобы к 2019 году перейти к зимовочным мероприятиям", - отметил Алексей Гайдашов.

Каждый год белорусские полярники стремятся продлить время пребывания в Антарктике.

"Долгий антарктический сезон позволяет осуществить длительные наблюдения, выполнить максимальное количество инженерных работ и так далее. А наиболее эффективный способ работы в Антарктике - это, конечно, круглогодичные наблюдения", - подчеркнул начальник экспедиции.

В этом году на ледовом континенте побывали семь участников экспедиции: ее начальник Алексей Гайдашов, инженер-радиометрист Максим Горбацевич, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов Артур Ивашко, врач Дмитрий Ковко, инженер-механик Алексей Захватов, инженер-геофизик Павел Шаблыко и мастер по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Владимир Нестерович.

Уже во второй раз в составе экспедиции был медик. "В этот раз мы взяли с собой специалиста хирургического профиля. Это диктовалось необходимостью. Мы выдвигали авангардную группу, и только за 1,4 тыс. км находилась ближайшая станция. То есть в случае чего помощь оказать было бы некому. К счастью, все обошлось мелкими ссадинами и царапинами", - рассказал Алексей Гайдашов.

Планируется, что в следующую антарктическую экспедицию отправятся восемь человек. "Мы собираемся включить в состав повара: не столько потому, что он необходим сейчас, сколько с перспективой зимовки, которая у нас предстоит через год. Там повар должен быть обязательно. Мы должны подготовить нового человека, чтобы он понял, где, как и в каких условиях ему предстоит работать, внес предложения по улучшению своего рабочего места", - пояснил начальник экспедиции.

Договор об Антарктике

Беларусь планирует получить статус консультативной стороны в международном Договоре об Антарктике.

"В международном сообществе Беларусь заметно выделяется среди других стран, которые планируют получить этот статус. На полях форума, на котором я побывал недавно, все основатели международного Договора об Антарктике - руководители делегаций 12 стран - с удовлетворением отметили нашу положительную динамику, движение вперед, стремление работать в Антарктике, соблюдая установленные правила. Поэтому они оценивают наши шансы получить статус консультативной стороны очень высоко. Мы к этому стремимся, и это наша задача на ближайшие год-два", - сказал Алексей Гайдашов.

Он отметил, что Венесуэла в этом году выходила с заявкой о согласовании статуса консультативной стороны в Договоре об Антарктике, но получила отказ.

"Среди причин отказа - отсутствие структурированной научной программы по Антарктике, экспедиций, организованных самостоятельно, научных публикаций об Антарктике. Если говорить о Беларуси, то у нас все это есть, все пункты соблюдены", - подчеркнул начальник экспедиции.

Национальная академия наук Беларуси подала заявку в Научный комитет по изучению Антарктики о вступлении в качестве ассоциированного члена. По мнению Алексея Гайдашова, есть предпосылки к тому, что будет принято положительное решение. Это тоже будет иметь значение для получения статуса консультативной стороны Договора об Антарктике.